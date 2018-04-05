Müşteri gibi gelip masadaki paraları böyle çaldı

-Hırsızın içeride çalışanla sohbet etmesi

-Etrafa bakması

-Cep telefonlarına yönelmesi

-Çalışanı oyalaması

-Paraları fark etmesi

-Kameralara bakması

-Çalışanın arkasını dönmesi

-Hırsızın paraları çalması

-Koşarak kaçması

-Çalışanın ve müşterinin şaşkınlığı



( İSTANBUL -ÖZEL)- Söğütlüçeşme’de bir hırsız müşteri gibi geldiği cep telefonu bayisinde masadaki paraları çaldı- Çalışanın sırtını dönmesiyle paraları çalan şahıs koşarak kayıplara karıştı İSTANBUL



- Kadıköy Söğütlüçeşme’de müşteri gibi bir cep telefonu bayisine gelen hırsız, çalışanın arkasını dönmesini fırsat bilerek kaşla göz arasında masadaki paraları çalması kameralara yansıdı. Soğukkanlı hırsız "bu kadarına da pes" dedirtirken, çalışan neye uğradığını şaşırdı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 20.43 sıralarında Kadıköy Söğütlüçeşme’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir hırsız müşteri gibi bir cep telefonu bayisine geldi. İçerideki çalışanla dakikalarca sohbet eden hırsız, önce reyondaki cep telefonlarına yöneldi. Telefonu almayı başaramayan hırsız bu kez masada duran paralara gözünü dikti. Hırsız bir yandan güvenlik kameralarına bakarken diğer yandan da çalışanın hareketlerini izledi. Dakikalarca sonra çalışanın arkasını dönmesiyle harekete geçen hırsız, masadaki bir miktar parayı çalarak kaçmaya başladı.

Kaşla göz arasında paraları çalan hırsızı fark eden çalışanda peşinden gitmeyerek cep telefonuna sarıldı. Hırsızın soğukkanlı tavırları "bu kadarına da pes" dedirtirken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çalışan neye uğradığını şaşırdı Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, müşteri gibi içeriye gelen hırsız dakikalarca çalışan ile sohbet ediyor. Bir ara reyondaki cep telefonlarını almaya yeltenen hırsız başarılı olamayınca kasaya yöneliyor. Masadaki paraları fark eden hırsız önce içerideki güvenlik kameralarına bakıyor. Hırsız ardından çalışanı oyalayarak arkasını dönmesini sağlıyor. Çalışan arkasını döndüğü esnada ise hırsız masadaki paraları çalıyor. Hırsız koşarak bayiden çıkarken, neye uğradığını şaşıran çalışan ve diğer bir müşteri ise hırsızın arkasından bağırıyor. Güvenlik kamera görüntülerinin incelemeye alan polis, eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

