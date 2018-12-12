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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Müşteri gibi davranan polisten fuhuş operasyonu - ANKARA

Müşteri gibi davranan polisten fuhuş operasyonu - ANKARA

- Zanlıların emniyet binasından çıkarılmasıMüşteri gibi davranan polisten fuhuş operasyonu - Ankara 'da "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan polis ekipleri söz konusu adrese düzenlediği operasyonda içeriye "müşteri" gibi girdi - İş yeri çalışanlarının fuhuş için pazarlık teklifinde bulunduğu polisler kimlik kartlarını göstererek içeride bulunan 5'i kadın 13 kişiyi gözaltına aldıANKARA (AA) - Ankara 'da polisin müşteri gibi davranarak düzenlediği fuhuş operasyonunda 5'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.Kızılay Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binada "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı.Söz konusu masaj salonuna "müşteri" gibi giren polis ekiplerine, iş yeri çalışanları fuhuş için pazarlık teklifinde bulunarak odalara davet etti.Bunun üzerine polis kimliklerini gösteren ekipler içeride bulunan 5'i kadın 13 kişiyi gözaltına aldı.Masaj yapıldığı iddia edilen odalarda arama yapan polis ekipleri, çok sayıda prezervatif ve cinsel içerikli ürüne de delil niteliği taşıdığı için el koydu.Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürüldü.Fuhuş operasyonuna yönelik soruşturmayı derinleştiren ekiplerin kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen diğer şüpheliler hakkında da çalışma başlattığı öğrenildi.

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