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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Müstakil eve atılan EYP korkuttu Video

Müstakil eve atılan EYP korkuttu Video

Olay yeri inceleme polislerinden genel görüntüler

Polis Güvenlik Önlemi Uttu Polis Ekipleri Müstakil Ev 

-Çevreden genel görüntüler
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin bahçesine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Olay, Seyhan İlçesi Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce bir müstakil evin içerisine EYP atıldı. Patlama gürültüsüne uyanan ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme polisleri, EYP’nin çakma gazından yapıldığını tespit etti. EYP parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri arama çalışması başlattı.
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