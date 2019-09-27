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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Mustafa Tahhan son yolculuğuna uğurlandı - İSTANBUL Haberi

Mustafa Tahhan son yolculuğuna uğurlandı - İSTANBUL Haberi

- Cenazeye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılması - Cenazeden gö - Cenazenin kaldırılması - Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından Tahhan, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verildiİSTANBUL (AA) - Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Kurucu Genel Başkanı Mustafa Tahhan, son yolculuğuna uğurlandı.Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı olan Tahhan için Cuma Namazı sonrasında Fatih Camisi'nde tören düzenlendi.
Törende, Tahhan'ın eşi, oğulları ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti.Cenaze namazına, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tahhan'ın cenazesi, Necmettin Erbakan'ın da kabrinin bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.

Başbakan Cenaze İslam Abrin Cenaze Namazı 

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