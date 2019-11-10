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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Taksim'de anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Taksim'de anıldı

Alandan görüntü

General Saygı Duruşu Irak 

-Protokol
-Törenden görüntü
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81'inci yıl dönümünde Taksim'de düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81'inci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın bulunduğu bölgede tören düzenlendi.
Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve vatandaşlar katıldı.
Tören kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saat 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile beraber tören son buldu.
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