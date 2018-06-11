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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mustafa Destici, Beypazarı'nı ziyaret etti - ANKARA

Mustafa Destici, Beypazarı'nı ziyaret etti - ANKARA

- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşmasıMustafa Destici, Beypazarı'nı ziyaret ettiANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara 2. Bölge milletvekili adayı Mustafa Destici, Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.Destici, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Beypazarı ilçesinde, MHP seçim bürosunu ziyaret ederek, partililere başarılar diledi.Ardından yürüyerek AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezine giden Destici, yol boyunca esnafı selamlayarak hayırlı işler temennisinde bulundu.Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Destici'yi karşılayarak ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.Destici, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde, sürdürülen çalışmalar hakkında Kaplan ve Gökgöz'den bilgi aldı.İttifakın destekçisi olarak AK Parti listelerinden aday olduklarını belirten Destici, BBP Genel Başkanı olarak ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Destici, Beypazarı programında Belediye Başkanı Kaplan ve AK Parti İlçe Başkanı Gökgöz ile CHP seçim bürosunu da ziyaret etti.

Milletvekili 

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