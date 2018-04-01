Mustafa dedenin ‘Kütüphane’ aşkı gençlere örnek oluyor

--Özminnetoğlu'nun kitaplara bakması ve incelemesi

--Özminnetoğlu ile röportaj

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( KAYSERİ - ÖZEL - HD)- 84 yaşındaki Mustafa Özminnetoğlu, “Kitap bir arkadaş ve bir kardeştir” KAYSERİ



- Kayseri’de yaşayan 84 yaşındaki Mustafa Özminnetoğlu’nun ilerleyen yaşına rağmen gününün büyük kısmını kütüphanede geçirmesi, gençlere örnek oluyor. Kayseri’de yaşayan 84 yaşındaki Mustafa Özminnetoğlu, genç yaşlarda kazandığı kitap okuma alışkanlığını, ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor. Günün belli saatlerinde İl Halk Kütüphanesine gelerek kitap ödünç alan ve zamanının bir kısmını kütüphanede geçiren Özminnetoğlu, gençlere de örnek olmanın mutluluğunu yaşıyor. 54. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen törende 65 yaş üstü kategorisinde 49 kitap ödünç alarak kategorisinde kütüphanenin en çok okuyan okuyucusu unvanını alan Özminnetoğlu, “15 yaşımdan bu tarafa sürekli kitap okurum. Kütüphaneye gelip, buradan ödünç kitap alıyorum. Kitabın birazını burada, zaman bulursam kalan tarafını da evde okurum. Kitap okumak için sürekli zaman ayırmaya çalışıyorum. Günümün bir kısmını kütüphanede geçiriyorum. Kütüphaneler ilim yuvalarıdır. Herkesin de istifade etmesini isterim. Gençlerimizde kitap okumayı sevsinler. Kitap bir arkadaş ve bir kardeştir. Kafede, bilgisayar ve televizyon karşısında boşa zaman harcamalarını arzu etmiyorum. Kitap okurlarsa hem kendileri için hem de geleceğimiz için çok faydalı olur” ifadelerini kullandı. (AG-AÖ-

