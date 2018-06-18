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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Mustafa Ceceli Kemer’de sahne aldı

- Mustafa Ceceli Kemer’de sahne aldı

Başkan esnaf ziyareti

Kutlay Forma 

-konser detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, Büyükşehir Belediyesi’nin yeni bir görünüme kavuşturduğu Kemer Liman Caddesi’nde konser verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemesiyle modern bir kimlik kazanan Kemer Liman Caddesi Ramazan bayramın üçüncü gününde ünlü sanatçı Mustafa Ceceli’yi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda vatandaşlarla buluşan Ceceli, sahne performansı ile Kemerlilerden tam not aldı. Yoğun ilgi gören konserde şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Sahnede seslendirdiği şarkılarının yanı sıra çaldığı enstrümanlarla göz dolduran Mustafa Ceceli, elektrogitar, bateri, darbuka ve klavyede solo performansıyla gönülleri fethetti. Türel de izledi Liman Caddesi’ni yenilenen yüzüyle Kemerlilerin hizmetine açan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel de konseri vatandaşlarla birlikte izledi. Sahneden Kemerlilerin bayramını kutlayan Başkan Türel, Liman Caddesi’nin Kemere çok yakıştığını ve vatandaştan gelen olumlu tepkilerin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Türel, Mustafa Ceceli’ye çiçek takdim etti. (SÇ)
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