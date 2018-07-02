Muşta 85 bin aynalı yavru balık balık bırakıldı

- Göletlere balık bırakılmasından genel görüntüler - Diğer detaylar - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Aydın açıklaması Muş 'ta 85 bin yavru balık göletlere bırakıldıMUŞ (AA) - Muş 'ta 85 bin aynalı ve pullu yavru sazan balığı göletlere bırakıldı.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılında göl ve göletleri balıklandırma projesi çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Bu kapsamda Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden getirilen 85 bin aynalı ve pullu yavru sazan balığını göl ve göletlere bıraktıklarını anlatan Aydın, "Bakanlığımızca tahsis edilen yavru balıkları, Korkut, Tabanlı, Kaz, Haçlı ve Çobandağı göl ve göletlerine saldık." dedi. Balıkların üç yılda büyüyerek avlama pozisyonuna geleceğini aktaran Aydın, "Biz 3 yıl boyunca balık bıraktığımız göletlerde avlanma yasağı uygulayacağız. Bu çalışmalarla halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.