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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Muson yağmurlarının vurduğu Arakanlılar görüntülendi - COX BAZAR

Muson yağmurlarının vurduğu Arakanlılar görüntülendi - COX BAZAR

- Yağmurdan etkilenen kamptan görüntülerCOX BAZAR (AA) - Bangladeş 'te etkili olan muson yağışlarının Arakanlı Müslümanlara verdiği zararın görüntüleri yayımlandı.Sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülere, Myanmar - Bangladeş sınırındaki tarafsız bölgede yaklaşık 4 bin Arakanlı Müslümanın yaşadığı alandaki sel felaketi yansıdı.Görüntüde derme çatma çadırların sular altında kaldığı, çocukların dizlerine kadar gelen suyun içinde zorlukla bir yerden bir yere gitmeye çalıştığı, bazı çadırların kullanılamaz hale geldiği dikkati çekiyor. - Arakanlılar'ın Muson kabusuMyanmar'da uğradıkları zulümlerden kaçarak komşu ülke Bangladeş 'e geçen Arakanlı Müslümanlar Cox Bazar bölgesindeki kamplarda ya da iki ülke arasındaki tarafsız bölgede derme çatma barınaklarda hayata tutunmaya çalışıyor. Bangladeş ve çevre ülkelerde haziranda başlayıp eylüle kadar devam eden muson mevsiminin neden olacağı şiddetli yağış ve fırtına, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplar için ciddi tehdit oluşturuyor.Muson mevsiminde kamplarda yaşanabilecek toprak kaymaları nedeniyle 200 binden fazla kişinin evsiz kalmasından endişe ediliyor.Ayrıca her türlü hijyenden yoksun kamplarda ortaya çıkabilecek salgın hastalıklarda yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesinden korkuluyor.

Hastalık Sel Felaketi Tarafsız Bölge Şiddetli Yağış Felaket 

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