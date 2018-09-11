- Müslüman Sinema Festivali'nden Yönetmen Düzgünoğlu'na 'En İyi Senaryo' Ödülü İzle



- Rusya’ya bağlı Tataristan’da düzenlenen 14. Müslüman Sinema Festivali’nde "Halef" filminin senaryo yazarı ve yönetmeni Murat Düzgünoğlu "En İyi Senaryo" ödülünü aldı. Tataristan’ın başkenti Kazan’da 4 Eylül’de başlayan festivalde birçok ülkeden filmler gösterildi. Türk yönetmen Mustafa Kara’nın da aralarında bulunduğu Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birçok ülke adına yarışan sinema yapımcı, yönetmen ve oyuncular ödül almaya hak kazandı. Gerçekleşen festivalde Türkiye'den Gültekin Bayır'ın yönettiği "Bir denizcinin doğum günü", Kaan Atilla Taşkın'ın yönettiği "Bulutların ardında", Nurdan Tümbek Tekeoğlu'nun yönettiği "İki yaka yarım aşk", Emir Aksay'ın yönettiği "Evliya Çelebi'nin Kazan seyahati", Murat Pay'ın yönettiği "Miraciyye: Saklı Miras", Murat Düzgünoğlu'nun yönettiği "Halef" ve Hasan Erdoğmuş'un yönettiği "İsterdim" isimli yapımlar büyük ödüller için aday gösterildi. ‘Halef’ filmi ödülle döndü Rusya, Türkiye, İran, Kazakistan, Irak, ABD, Cezayir, Lübnan, Azerbaycan, İsviçre ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 60 ülkeden 967 yapımın başvurduğu yarışmada jüri üyeleri karar vermekte oldukça zorlandı. Jüri üyeleri tarafından alınan kararlar doğrultusunda Grand Prix ödülünü, yönetmenliğini Kazakistanlı Adilhan Yerjanov'un yaptığı "Dünyanın Sevecen Kayıtsızlığı" filmi kazandı. "Uzun Metrajlı Belgesel Film" ödülünü yönetmenliğini Petr Lom'un yaptığı Hollanda- Norveç ortak yapımı "Birman Tarih Ders Kitabı", "Uzun Metrajlı Filmde En İyi Operatör" ödülünü "Gülneza" filmiyle İranlı operatör Muhammet Fakuri, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Fotokopi" filmindeki rolüyle Mısırlı oyuncu Mahmut Hemida alırken, "En İyi yönetmen" ödülünü "Gülneza" filmi ile İranlı Sattar Şamani Gol ile Rusya-Tataristan yapımı "Molla" filminin yönetmenleri Ramil Fazliyev ve Amir Galiaskarov paylaştı. Tataristan Cumhurbaşkanının "Sinema Sanatında Hümanizm" ödülüne de "Molla" filmi değer bulundu. Murat Düzgünoğlu'nun yönettiği "Halef" filmi ise "En İyi Senaryo" ödülüne laik görüldü.

Bu yılda ilgi büyük oldu Tataristan Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Rusya Müslümanları Müftüler Konseyi, Tataristan Kültür Bakanlığı, Kazan Belediyesi ve "Tatarkino" Devlet Sinema Kuruluşunun iş birliği ile düzenlenen festival, dünya ülkelerini ve Rusya toplumunu İslam ve Müslümanlar hakkında doğru bilgilendirmeyi hedefliyor. 14. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali’ne bu yılda ilgi oldukça yoğun oldu. Gerçekleşen festivalin ödül töreni Rusya dahil birçok ülkeden canlı yayınlandı.

