Müslüman olan Litvanyalı genç sünnet oldu

-Merve İyianlar ile röportaj

-Kadir İyianlar ile röportaj

-Doktorun açıklaması

-Litvanyalı gençten detay



( KONYA -ÖZEL-HD) KONYA



- İki yıl önce Erasmus öğrenci değişim programıyla geldiği Konya’da Müslüman olan ve Ensar adını alan Litvanyalı Arnas Vinckus isimli genç, sünnet oldu. Sünnet sonrası odaya alınan Ensar, “Oldu da bitti maşallah” diyerek mutluluğunu ifade etti.

Litvanyalı Arnas Vinckus (21), küçüklüğünde Hristiyan olarak yaşadığını, sonrasında ise ateist olduğunu, en sonunda doğru yolu İslamiyet’te bulduğunu söyledi.



Arkadaşlarının Ensar ismi ile hitap ettikleri Arnas Vinckus, öğrenci değişim programıyla 2 yıl önce geldiği Konya’da Sosyal Bilimler Lisesinde okuduğu sırada, yaptığı araştırmalar ve arkadaşlarından aldığı bilgiler sonrasında Müslüman olduğunu ifade etti.

Ensar’ın Erasmus projesi ile okuluna geldiğini anlatan Merve İyianlar, “Daha sonrasında biz konuşmaya başladık, o şekilde orada tanıştık. Ona İslamiyet’i anlatarak o şekilde kendisi araştırmalar yaptığını ve bir şeylere inanmak istediğini söyledi ve bu şekilde başladı.

Bu Ramazanda bütün oruçlarını tuttu” dedi.

“Yaklaşık 2 yıl önce bu kardeşimiz Müslüman olmaya karar verdi” Ensar’ın İslamiyet’i seçmesinde kendisine yardımcı olan Merve İyianlar’ın babası Kadir İyianlar da, “Yaklaşık 2 yıl önce bu kardeşimiz İslam dininin kendisine en uygun din olduğunu internetten araştırarak, Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hayatını inceleyerek Müslüman olmaya karar verdi. Bu sene de sünnet olmak istediğini, Müslümanlığın gerekliliğini yerine getirmek istediğini, son görev olarak da kardeşimizi sünnet ettirdik” ifadelerini kullandı. Sünneti gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ardıç ise, “21 yaşında Ensar’ın sünnetini bitirdik. Lokal anesteziyle Ensar sünnet oldu. Her yıl yüzlerce sünnet yapıyoruz ama bu sünnet bambaşka. Tabii Ensar yeni Müslüman olduğu için herkese Allah’ın nasip etmeyeceği bir şey. Çok mutlu, çok ayrı bir heyecanı olan bir durum” diye konuştu.



