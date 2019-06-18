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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Müslüman Kardeşler’den Ürdün’de Mursi için gıyabi cenaze namazı

- Müslüman Kardeşler’den Ürdün’de Mursi için gıyabi cenaze namazı

cenaze töreninden görüntüler

( AMMAN ) AMMAN

Devlet Başkanı Gıyabi Cenaze Namazı Kalp Krizi Cenaze Namazı Mahkeme Salonu 


- Ürdün’de Müslüman Kardeşler Teşkilatı ve İslami Eylem Cephesi Partisi tarafından hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ürdün’de Müslüman Kardeşler ve İslami Eylem Cephesi Partisi tarafından yargılandığı mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Müslüman Kardeşler Teşkilatı Ürdün yetkilisi Hamza Mansour, yaptığı konuşmada Mursi’nin ölümünün Arap ve İslam dünyası için büyük bir kayıp olduğunu belirtti.
Mursi’nin ülkesi için çok çabalamış olduğunu belirten Mansour, eski devlet başkanının Filistinlilerin özgürlüğü için de mücadele ettiğini hatırlattı.
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