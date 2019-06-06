- Müslüman Dünyasında Bayram Sevinci İzle

-Kenya bayram namazı, bayramlaşma

-Hindistan bayram namazı, bayramlaşma

-Mısır bayram namazı, bayramlaşma



( KATMANDU ) - Müslüman dünyasında bayram sevinci KATMANDU



- Tüm dünyada olduğu gibi Nepal, Kenya, Hindistan ve Mısır’da da bayram namazında camiler doldu taştı. Binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için Nepal, Kenya, Hindistan ve Mısır’da camilere akın etti. Camilere akın eden Müslümanlar camilere sığmayınca binlercesi cami dışında sokaklarda namaz kıldı. Bayram namazı sonrası bayramlaşan binlerce Müslümanın sevinci görülmeye değerdi. Ramazan Bayramı tüm İslam ülkelerinde büyük bir coşkuyla kutlanırken, din görevlileri, vaazlarında 'birlik ve beraberlik' mesajı verdi.

