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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muşlular Bursa'da toplandı

Muşlular Bursa'da toplandı

muş tanıtım platformu başkanı ile röp.

Alışveriş Toplantı Tanıtım Filmi 

-muş tanıtım platformu bursa temsilciliği yetkilisi ile röp.
-toplantıdan detaylar

( BURSA ) BURSA

- Muş Tanıtım Platformu Bursa Temsilciği ilk toplantısını Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Alparslan Üniversitesi bünyesinde kurulan, Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nün başkanlığını yaptığı; renk, ırk gözetmeksizin insanlara Muş'un tarihini anlatmak ve Muş'un tanıtımına katkı sağlamak için kurulan Muş Tanıtım Platformu Bursa Temsilciliği, yönetim kurulu üyelerinin de bir araya gelmesiyle birlikte ilk toplantısını Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda Bursa'da yaşayan Muşlulara Muş'u anlatmak ve Muş'un ekonomik, tarihi ve sosyal açıdan gelişimine katkı sağlayacak projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Platformun Muş'un gelişimine katkı sağlayacak her türlü etkinliği desteklemek olduğunu söyleyen Muş Tanıtım Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Erkan, "Sultan Alparslan'ın yurdu olan Muş'da şehrimizi diğer 80 ile tanıtımını yapmak. Öncelikle 80 ildeki Muşlulara daha sonra tüm insanlara renk, cins, ırk gözetmeksizin tüm insanlara tarihimizi ve şehrimizi tanıtmaktır. Şehrimizin önemli dinamikleri, kültürleri var ama bugüne kadar tanıtımıyla ilgili sıkıntılar yaşamışız. Bizde şehrimizin tanıtımı için çalışmalar yapıyoruz." dedi.
Platformun Bursa temsilciğinin kurulmasıyla birlikte Bursa'da yaşayan Muşlulara da platformu anlatacaklarını söyleyen Murat Çermi, "Muş Tanıtım Platformu'nun amacı öncelikli Muşlulara ve daha sonra tüm insanlara Muş'un her yönüyle tanıtımını sağlamaktır. Muş'un dini, ekonomik, tarihi yerlerini ve şehrin bütün tanıtımını yapmaktır. Öncelikle Muşluların yoğun yaşadığı illerde temsilciliklerin kurulduğu bu platformun, Bursa'da da ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantı ile hemşehrilerimize Muş Tanıtım Platform'unu ve vizyonunu anlatacağız. Güzel etkinlikleri nasıl gerçekleştireceğimizi ve şehrimize nasıl katkıda bulunabileceğimizi konuşacağız" diye konuştu.
Yönetim kurulu üyelerinin konuşmalarının ardından platformun tanıtım filmi izleniminin ardından, Muş Tanıtım Platformu vatandaşlara anlatıldı.
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