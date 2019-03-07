Muşlu öğrenciler organ bağışı hakkında bilgilendiriliyor İzle

-Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Faysal Şeker’in sunumu

-Öğrencilerden detay

-Sunumdan detay

-Genel detaylar

-Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Faysal Şeker Röp.



( MUŞ ) MUŞ



- Muş İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından lise öğrencilerine yönelik organ nakli hakkında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından 21 lisede organ bağışı hakkında konferanslar verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesinde eğitim gören öğrencilere bilgi veren Muş Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Faysal Şeker, yaklaşık 30 bin hastanın organ beklediğini söyledi.



Organ bağışı hakkında farkındalık eğitimi vermeyi amaçladıklarını ifade eden Şeker, “Görevim ilimiz devlet hastanesi yoğun bakım servislerinde beyin ölümü takibi yapmaktır. Bugün burada bulunmamızın amacı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli olarak ortaöğretim programlarında organ bağışı hakkında farkındalık eğitimi vermek, gençlerimizi bu konuda aydınlatmak ve bu konuda onların teşvikini sağlamaktır. Doğru yerde bulunup, doğru eğitimle sonuca ulaşmaktır. Bu çerçevede 21 lisedeki öğrencilere eğitim verdik. İl genelinde bugüne kadar 700 organ bağışımız vardır. Bir tane kadavra organ bağışı yapıldı. Zaman sıkıntısından dolayı bunu gerçekleştiremedik” dedi.



