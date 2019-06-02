Muşlu iş adamları Bursa'daki iftarda buluştu Haberi

--Muş-Der Başkanı Mahmut Asya Röp

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( BURSA ) -- Kutlucan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kutlucan:- "Hangi şehirde olursak olalım, köklerimizi unutmadan kültürümüzü yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğimize inancımız tamdır”- "Muş Türkiye'ye açılan kapıdır" BURSA



Çelik Palas Otel’de MUŞ-DER Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstişare Kurulu üyelerini ağırlayan Kutlucan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kutlucan, “Hangi şehirde olursak olalım, köklerimizi unutmadan kültürümüzü yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğimize inancımız tamdır” dedi.

Kutlucan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kutlucan, Bursa MUŞ-DER yönetim kurulu üyelerini ve istişare kurulu üyelerini Çelik Palas Otel’de düzenlediği iftar yemeğinde ağırladı.İftar yemeğine Bursa’nın tanınmış Muşlu iş adamları ile MUŞ-DER Yönetimi tam kadro katıldı.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan iftar programı, sıcak ve samimi bir ortamda devam etti. Ezanın okunmasıyla oruçlar açılırken, birlik ve beraberlik mesajları da dikkat çekti. "Kültürümüzü Yaşatacağız" Programın ardından konuşan MUŞ-DER Başkanı Mahmut Asya, ramazan vesilesiyle Muşlulara iftar programı düzenleyen Gıyasettin Bingöl’e ve her zaman desteklerini yanlarında hissettikleri Kutlucan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kutlucan’a teşekkür etti. Böyle bir günde desteğini esirgemeyen herkese minnet duyduğunu ifade eden Başkan Asya, herkesin fikirlerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bursa’nın bir göç şehri olduğunu anlatan Mahmut Asya, Muş’un Bursa’ya göç veren iller arasında 3.cü sırada olduğunu söyledi.



Başkan Asa, “MUŞ-DER 1997 yılında Bursa’da kurulmuş ilk sivil toplum örgütüdür. Bu derneğin kurulmasında, bugüne gelmesinde desteği ve katkısı olan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Şehrin imar ve ihyası kültür zenginliğinin yaşatılmasıyla mümkündür. Bir şehirde farkı kültürler kendilerini ifade edemiyorsa, o şehir sorgulanmalıdır. MUŞ-DER bu kapsamda Bursa’da kültürünü yaşatabilmeyi başarmış hemşehri derneklerinden biridir. Dernek, nitelikli bireylerin desteği ve katkılarıyla kendini var edebilir. Bursa Muşlular Derneği Yönetim Kurulu bünyesinde dernek başkanları, sivil toplum örgütleri başkanları bulunmakla birlikte farklı siyasi partilere ve ideolojilere mensup arkadaşlardan oluşuyor. Bizim sivil toplum hareketi noktasında sizlerden isteğimiz, ‘sen yoksan bir eksik değil, biz eksiğiz’ diyoruz. Dolayısıyla bu akşam ailesinden feragat ederek burada bizimle birlikte orucunu açan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

"İstanbul'a giden ilk adım" Programın ev sahipliğini yapan Kutlucan Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kutlucan da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Değerli hemşehrilerim, yemeğimize teşrif edip, misafirimiz olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Muş denildiği zaman akla gelen ilk şey 1071 tarihi. Türk-İslam orduları, 20 bin kişiyle 200 bin kişiye karşı Malazgirt’te zafer kazanarak Anadolu’ya girdi. Türkiye’nin ilk kadim şehri Muş’tur. 1071’de Bizans’ı yenilgiye uğrattıktan sonra Anadolu’ya girmiş ve İstanbul’a doğru ilk adım atılmıştır. İstanbul’a giden o yolun ilk adımının atıldığı bir şehir olan Muşlu olarak, birlik ve beraberliğimizle gurur duymaktayım. Hangi şehirde olursak olalım, köklerimizi unutmadan kültürümüzü yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğimize inancımız tamdır. İftar yemeğimize katılarak bizleri şereflendirdiğiniz için size minnettarım. Gelecek ramazan bayramınızı da şimdiden kutluyorum.” Daha sonra yönetim kurulu ve istişare kurulu üyeleri de teker teker kürsüye çıkarak görüşlerini dile getirdi.

