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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Musk'un yeraltı tüneli açılıldı - LOS ANGELES

Musk'un yeraltı tüneli açılıldı - LOS ANGELES

- Tünelin deneme çalışmalarından detaylar - Tünelin simülasyon videosuMusk'tan yeni girişim - Teknoloji şirketi Tesla'nın İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, yüksek hızla ulaşımda çığır açması beklenen yeraltı tünelinin açılışını yaptıLOS ANGELES (AA) - Teknoloji şirketi Tesla'nın İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, yüksek hızla ulaşımda çığır açması beklenen yeraltı tünelinin açılışını yaptı.Musk, Los Angeles'da elektrikli Tesla X aracının modifiye edilmiş modeliyle yine kendisine ait Boring şirketinin inşa ettiği prototip yeraltı tünelinde deneme sürüşünü tamamladı.Sadece 1,6 kilometre uzunluğundaki tünelde yapılan ve 2 dakika süren deneme sürüşünü, konuklar ve gazeteciler yerinde izleme fırsatı yakaladı.İçi mavi - yeşil neon ışıklarla aydınlatılan tüneldeki sürüş sırasında saatte yaklaşık 80 kilometre hızla yol alan Musk, hedeflerinin şehirdeki trafik sıkışıklığından kurtulmayı sağlayacak bir ağ oluşturmak ve tünelde saatte 240 kilometre hıza ulaşmak olduğunu söyledi.

Elon Musk, bir ucu Musk'ın Space X'deki park yerine varan prototip tünelin 10 milyon dolara mal olduğunu belirterek, elektrikli araçlar için gelecekte inşa etmeyi planladıkları yeraltı tünel ağının, "yıpratıcı trafik sıkışıklığına" yanıt olmasını ümit ettiklerini ifade etti.

Simülasyon Yüksek Hız Deneme Sürüşü Elektrikli Araç Modifiye 

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