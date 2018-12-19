- Musk’ın Dev Yeraltı Tünelinin Bir Kısmı Açıldı



- ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu Boring Company şirketinin inşaatını sürdürdüğü dev yeraltı tünelinin bir kısmı açıldı. Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, yol ve otoyollardaki trafik sıkışıklığını azaltmak için Boring Company şirketinin inşaatını sürdürdüğü dev yeraltı tüneli projesinin ilk etabının açılışını gerçekleştirdi. Bir süredir yapımı devam eden tünel, Los Angeles ile Boring Company ve SpaceX'in merkezlerinin bulunduğu Hawthorne arasında ulaşımı sağlayacak. O'Leary İstasyonu da dahil olmak üzere Hawthorne tünelinin ilk bölümü 18 Aralık 2018'de tamamlandı. Bugün açılışı gerçekleştirilen ilk etabın ilk sürüşü Tesla Model S araçlarla Los Angeles bölgesinden O'Leary istasyonuna kadar gerçekleştirdi. Projeye göre, otoyolda ilerleyen araçlar belirli istasyonlardan asansörlerle yer altındaki tünele geçiş yapabilecek. Böylece trafiğe takılmadan araçların ilerlemesi hedefleniyor. Bu kapsamda otomobillerin tünelde sürücüsüz olarak ilerlemesi sağlanacak. Tüneldeki ulaşımın ise saatte 240 kilometre hızla sağlanması amaçlanıyor.

