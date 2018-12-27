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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
MÜSİAD’ta 25 Aralık gecesi

MÜSİAD’ta 25 Aralık gecesi

Programdan detaylar

Strateji Düşman İşgali İpekyolu Konferans 

-Konuşmacı
-Detaylar

( GAZİANTEP )- MÜSİAD’ta ‘Şehrin Yapısı ve Dış Etkenler’ konulu konferans GAZİANTEP - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD’ta ‘Şehrin Yapısı ve Dış Etkenler’ etkenler konulu seminer düzenlendi.
MÜSİAD Gaziantep Şubesinde gerçekleşen etkinliğe Gaziantepli yazar Asım Mıhçıoğlu konuşmacı olarak katıldı.
25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yılı münasebetiyle düzenlenen etkinliğe MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ve üyeler katıldı.
Yazar Mıhçıoğlu, katılımcılara Gaziantep’in tarihi ve kültürel geçmiş ile ilgili önemli bilgiler verdi. Mıhçıoğlu, Gaziantep’in önemli bir konumda olduğunu belirterek, ”Gaziantep çok önemli bir yer. Antep’e hakim olan bir adam Ortadoğu’nun yarsına hakim olur. İpekyolu var kültürü var ayrıca stratejik önemi var” dedi.
Amerikalıların Türkiye’de 2 üniversite açtığını ve bunlardan birisinin Gaziantep’te olduğunu söyleyen Gaziantepli yazar, "Bir millete size aidiyet duyurmak için bazı şeyler yapmanız gerekir. Amerikalılar bu işi çok iyi biliyor. Birincisi o insanın sağlığına sıhhatine bakmanız gerekir. İkincisi eğitim vermelisiniz" şeklinde konuştu.
Öte yandan ‘Şehrin Yapısı ve Dış Etkenler’ konulu konferansta Gaziantep’in tarihi ile ilgili fotoğraflar ile sunum yapıldı.
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