Muş Valisi Yıldırım, üretim işletmelerini inceledi

-Vali Yıldırım'ın üretilen ürünleri incelemesi ve bilgi alması

-İşçilerin çalışması

-Üretilen ürünlerden detay

- Vali Aziz Yıldırım Röp.



( MUŞ - HD)- Muş Valisi Aziz Yıldırım:"Geçen ay itibariyle Muş’ta yapılan toplam ihracat 1 Milyon 250 bin dolar civarındadır"- "Büyük tekstil firmaları muafiyetlerden faydalanmayı arzu ediyorlarsa Muş’a gelsinler" MUŞ



- Muş Valisi Aziz Yıldırım, Tekel eski depolarında faaliyet yürüten işletmeleri inceleyerek, geçen ay itibariyle Muş’ta yapılan toplam ihracatın 1 milyon 250 bin dolar civarında olduğunu söyledi.



Yaklaşık olarak bin 500 kişinin istihdam edildiği Tekel eski depolarındaki tekstil, mobilya ve kablo üretimi yapan işletmeleri ziyaret eden Vali Yıldırım, burada esnafın sorun ve taleplerini dinledi. İşletme yetkililerinden bilgi alan Vali Yıldırım, üretimin olmazsa olmaz olduğunu ve devletin üreticilere her türlü desteği sağladığını söyledi.



Yapılan ziyaretle ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Aziz Yıldırım, bugün beş tane tekstil firması, bir tane de mobilya firmasını ziyaret ettiklerini söyledi.



Çok önceleri Tekel deposu olarak faaliyet gösteren bu binaların, gün içerisinde üretim yapan, tekstille uğraşan, mobilyayla ve yatak, kanepe üretimiyle uğraşan firmalarla dolu olduğunu ifade eden Vali Yıldırım, "Arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiyle, yaklaşık bin 500 kişinin ekmek yediği bir yer. Bunların tabi sayılarını arttırmak, Muş’taki istihdamı arttırmakla eşdeğerdir. Bir takım problemleri olduklarını da öğrendik arkadaşlarımızın, inşallah bu problemleri de giderme gayreti içerisinde olacağız. Elimizden gelen imkanları arkadaşlarımız için seferber edeceğiz" dedi.

Burada faaliyet gösteren firmaların devletin sağlamış olduğu birtakım teşviklerden, birtakım yardımlardan faydalanarak bu firmalarını yürütmekte, üretimlerini yapabilmekte olduğunu hatırlatan Vali Yıldırım, "İstihdam garantili eğitimler sayesinde, sigorta mahiyetleri sayesinde bu kadar insan buradan ekmek yeme şansına sahip olmuşlar. Üretimler hakikatten çok ciddi, paltolun üretiminde 800 ile bin 600 firmalar arasında değişen üretimlerin yapıldığı söylenildi. Hepsini tek tek gezdik, bunlarla gurur duyduk. İnşallah bu firmalarımız, bu genç girişimci arkadaşlarımız kendi üretimlerini arttırırlar, sermayelerini büyütürler ve daha çok üretim yaparak daha çok kazanma ve daha da çok istihdam yapabilme imkânına sahip olurlar. Bunları umut ediyoruz. Bunların ciddi bir pazar payı var, şükrediyoruz ki burada üretilen hiçbir şey kimsenin elinde kalmıyor. Ciddi anlamda bunların satışları var ve çok güzel bir şekilde de üretimlerini yapıp, devam ediyorlar" diye konuştu.

"Büyük tekstil firmaları muafiyetlerden faydalanmayı arzu ediyorlarsa Muş’a gelsinler" Büyük tekstil firmalarını devletin bazı muafiyetlerinden yararlanması için Muş'a davet eden Vali Yıldırım, "Bu şekilde bizim tekstil üretimi yapan başka firmalarımızda var. Bildiğiniz gibi tekstil kentimiz var. Orada da üretimler yapılarak pazara sunuluyor. Bizim umudumuz, arzumuz şudur ki; büyük tekstil firmaları Muş’ta ve bu bölgede sağlanan bir takım muafiyetlerden faydalanmayı arzu ediyorlarsa Muş’a gelsinler. Onların önünü açalım bizim Organize Sanayi Bölgesi’nde bol arsamız var, onları kendilerine verebiliriz. Bu sayede hem kendileri kazanırlar, hem de buradaki istihdama katkıda bulunmuş olurlar. Muş’taki çokta olmasa azda olsa bir göç var. Bu göçü de böylece engellemiş oluruz. Muş’u daha fazla kişi başına düşen milli gelirden daha fazla pay alır hale getirebiliriz diye umut ediyorum. Ama bunu el birliğiyle yapacağız. Üretim esas, üretim olmazsa hiçbir şeyi gerçekleştiremeyiz. Ülkemizi de, şehrimizi de kalkındıramayız. Ben burada hem ülkemizin, hem de şehrimizin kalkınmasında, hem istihdamında, hem artı değer oluşturmak suretiyle hem kendilerine, hem çevrelerine, hem de devlete vergi vermek suretiyle de faydalı olan bütün girişimcilerimizi, genç kardeşlerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı. "Geçen ay itibariyle Muş’ta yapılan toplam ihracat 1 Milyon 250 bin dolar civarındadır" Muş'ta geçen ay itibariyle 1 milyon 250 bin dolar civarında ihracat yapıldığını hatırlatan Vali Yıldırım, "Zaten buradaki Özdemirler ve Barko Tekstil ihracatlarını yapıyorlar. Geçen ay itibariyle Muş’ta yapılan toplam ihracat 1 milyon 250 bin dolar civarındadır. Bu Muş için güzel bir rakam aslında, bu daha yüksek olabilir mi? Evet daha yüksek olabilir. Fakat ürün çeşidini arttırmamız ya da yaptığımız şeylerden daha çok üretmemiz lazım ki böylece ihracata da kapı açabilelim ya da daha çok ihracat yapabilelim" şeklinde konuştu.

Vali Aziz Yıldırım'a ziyaretlerinde İş-Kur İl Müdürü Mehmet Emin Taylan ve firma yetkilileri eşlik etti. (UU-ŞAK-Y)

