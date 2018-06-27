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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Muş Valisi Yıldırım'ın acı günü - DÜZCE

Muş Valisi Yıldırım'ın acı günü - DÜZCE

- Cenazeden detaylarMuş Valisi Yıldırım'ın acı günüDÜZCE (AA) - Muş Valisi Aziz Yıldırım'ın eşi Selma Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Düzce 'de toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Selma Yıldırım'ın (54) cenazesi memleketi Düzce 'nin Kaynaşlı ilçesine getirildi.
Yıldırım'ın naaşı Kumluca Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaynaşlı Merkez Mezarlığına defnedildi.Cenaze törenine İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ile İstanbul Valisi Vasip Şahin başta olmak üzere pek çok ilin valisi katıldı.

Cenaze Cenaze Namazı 

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