-Salondan genel detay

-AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in konuşması

-Muş Valisi Aziz Yıldırım'ın konuşması

-Kurbanların kesilmesi ve dualar



( MUŞ ) Muş Valisi Aziz Yıldırım: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama toprağımızda gözü olanın gözlerini yerinden çıkarmak bizim görevimiz" MUŞ



- Muş'ta Kardeşlik Platformu tarafından şehitler anısına kurban kesildi. Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Konuk Evinde düzenlenen kahvaltılı programa, Muş Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, şehit aileleri, Afrin'e gönderilen asker ve polis aileleri, platform üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, böyle güzel bir ortamda olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Malazgirt'te düzenlediğimiz toplantıda gençlerin Afrin’e gitme noktasında bizden bir istekleri vardı. Bizde onlara Afrin'de o kadar çok yiğidimiz var ki; ister Jandarma özel harekat, ister polis özel harekat evlatlarımız, yiğitlerimiz oradalar. Bu kardeşlik, bu inanç, bu dua olduğu müddetçe her yiğidimiz, her Mehmetçiğimiz 'şehit olabilir miyim' diye yarışıyor. Bizim bu birlikteliğimiz, 81 milyon kardeşliğimiz var olduğu müddetçe bu bayrağımız Afrin'de de, Erbil'de de, her tarafta da sallanır. Ama bizim hiç kimsenin toprağında da gözümüz yoktur. Biz sadece nerede bir terör unsuru varsa, o terör örgütüne müsaade etmemek için gidiyoruz ve oradaki insanların geleceğini teminat altına almak için gidiyoruz" dedi.

"Toprağımızda gözü olanın gözlerini yerinden çıkarmak bizim görevimiz" Daha sonra bir konuşma yapan Muş Valisi Aziz Yıldırım ise, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama biz istiyoruz ki bizim toprağımızda da kimsenin gözü olmasın. Eğer gözleri varsa, o gözleri yerinden çıkarmak ta bizim görevimiz. Kanımızın son damlasına kadar bu bayrak inmesin diye, bu ezanlar susmasın diye, geleceğimiz ipotek altına alınmasın diye mücadelemizi sürdürürüz. Afrin’de bugün onun için varız, Suriye toprağında gözümüz olduğu için değil” ifadelerini kullandı. Program konuk evi önünde şehitler için kurbanlar kesilmesi, dualar yapılması ile sona erdi.