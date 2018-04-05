Muş'un silüeti değişiyor...Altyapı çalışmaları yeniden başlatıldı Haberi

-Altyapı için kazı yapılması

-Çıkan molozların kamyonlara doldurulması

-Çalışmalardan genel detay

-Muş Belediye Başkanı Feyat Asya makam Röp.

-detaylar



( MUŞ -HD)- 30 bin nüfusa hitap eden altyapı projesi 400 bin nüfusa çıkarıldı MUŞ



- Muş'ta geçen yıl başlanan altyapı çalışması havaların ısınmasıyla yeniden başlatılırken, 30 bin nüfusa hitap eden eski altyapı, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın girişimleriyle yeni hazırlanan proje ile 400 bin nüfusa hitap edecek. Kentte altyapı çalışması kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde üst yapı çalışmalarına kısa sürede başlanacağını hatırlatan Belediye Başkanı Feyat Asya, kentin yeni bir siluete kavuşacağını ifade etti.

Makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Asya, göreve geldiği günden itibaren Muş’un bir bütün olarak alt yapı projesine başladıklarını ifade ederek "Geçen yıl itibariyle yapılan yoğun çalışmalar sonucu işin fiziki gerçekleşmesinde yüzde 30'a ulaştık. 2018 yıl mart ayı başından itibaren çalışmalarımıza yeniden başladık. Şu anda Sütlüce, Yeşilyurt, Zafer Mahallesi ile Erzurum Caddesinde yoğun bir biçimde alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz bu yıl alt yapı ve doğal gazla birlikte kanalizasyon şebekemizi de değiştirmek. Bununla birlikte içme suyu şebekesi de değiştirdik. Depolarımızın yenilendiği ve bir bütün olarak alt yapısının 50 yıla tekabül edecek bir alt yapı çalışması yapıyoruz. Bu yıl alt yapısının ekseriyetini bitirmiş, doğalgazının ise gitmediği mahalle, gitmediği cadde, gitmediği sokağı bırakmayacak şekilde planımızı programımızı yaptık. İmar üzerine alt yapısı biten bütün mahallelerimize eş zamanlı olarak asfalt ve kaldırım çalışmalarımızı da başlatmış olacağız. Dolayısıyla 2018 yılı sonuna kadar alt yapısı bitirilmiş, üst yapısının da ekseriyetini bitirmiş, hizmete sunmuş bir belediyecilik çalışmasıyla bu yıl atılım yılımızı olacaktır" dedi.

"Yeni altyapı 400 bin nüfusa hitap edecek" Eski altyapının 30 bin nüfusa hitap ettiğini ve yeni proje ile bu sayının 400 bin nüfusa yükseltildiğini kaydeden Başkan Asya, "Daha önce 1970'li yıllarda yapılan kanalizasyon şebekesi daha sonra yamalar halinde yapılmış ve birkaç mahallemizde de hiç alt yapıdan eser yoktu. Dolayısıyla 30 bin nüfusa göre yapılmış bu alt yapı hedefimiz ileriye yönelik 400 bin nüfusa hitap edebilecek bir alt yapıyı yapıyoruz. Bu anlamda artık bu şehirde alt yapı sıkıntısının yaşanmadığı bir çalışma ile bitirmeye planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Projenin yaklaşık 100 milyon TL olduğunu ifade eden Başkan Asya, "Geçen sene Muş'un yüzde 30'unu bitirdiler. Bu senede daha planlı ve daha düzenli bir çalışma yapmak suretiyle inşallah 2019'un Mart ayına kadar bir bütün olarak bitirmeyi planlıyoruz. Alt yapı tabi meşakkatle bir çalışmadır. İster istemez insanlara rahatsızlığı dokunan bir çalışmadır ve ciddi manada insanların ilk etapta tepkisi oldu. Biz bunu her salı günü bir mahallemizde mahalle buluşmalarını yapmak suretiyle bu işin sıkıntısını ve bu işin olmazsa olmazlarını anlattık. Halkımızdan beklediğimizin çok üstünde bir destek aldık. Çünkü alt yapı insana verilen değerdir. Altyapıyı çok önemsiyoruz. Altyapı bittikten sonra üstyapı için mahalle, ara sokaklar, ara yollar, kaldırımlar ve kültürel, sosyal belediyecilikten tasarladığımız park, bahçe, kültür evleri, bilgi evleri, şehirler arası otobüs terminali ve diğer belediyelerin olmazsa olmazları ile birlikte Muş'un hem makus talihini yenmiş olacağız, hem de silüetini değiştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.



