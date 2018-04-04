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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Muş'tan Doğu Gutalı Müslümanlara destek

Muş'tan Doğu Gutalı Müslümanlara destek

Kadınların evlerden getirdikleri yemek ve ürünlerden detay

Bebek Misyon Kermes Allah Harekete Geç 

-Yemek ve ürünlerin servis tabaklarına doldurulması
-Kermese gelen kadınların Müslümanlara gönderilecek karton kutuya para atmaları
-Kadınlardan genel detay
-Salondan genel detay
-Muş-Lale-der Kadın Kolları Komisyon Başkanı Gülay Çolakoğlu Röp.
-Muş Özgür-der Üyesi Filiz Eker Röp.
-İHH üyesi Gülsüm Akman Röp.

( MUŞ -HD)- Kadınlar, Doğu Gutalı Müslümanlar için harekete geçti MUŞ

- Muş’ta bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, Doğu Guta’da zulme uğrayan Müslümanlara yardım amaçlı kermes düzenleyerek, buradan gelen geliri Doğu Gutalı Müslümanlara gönderecek. Kentte bir araya gelen İnsani Yardım Derneği (İHH), Özgür-Der, Muş Lale Eğitim, Kültür, Çevre ve Yardımlaşma Derneği kadın kolları temsilcileri, kadınlara yönelik yardım amaçlı bir kermes düzenledi.
Kadınlar tarafından evlerde hazırlanan yemek, pasta, börek ve birbirinden farklı lezzetler, düzenlenen kermeste ücret karşılığında dağıtıldı. Buradan elde edilen gelir Doğu Guta'daki Müslümanlara gönderilecek. Düzenlenen kermesle ilgili açıklamalarda bulunan Muş-Lale-der Kadın Kolları Komisyon Başkanı Gülay Çolakoğlu, insanlığın öldüğü yeri anlatmak için burada olduklarını söyledi.

Çocukların, bebeklerin, annelerin öldüğü Doğu Guta anlatmak üzere burada olduklarını hatırlatan Çolakoğlu, "Biz STK'lar birleşip Allah'ın izniyle inşallah bir öncülük yaparak gelen gelirimizi Doğıu Guta'ya göndereceğiz. İnşallah yaralarına bir parçada olsa merhem olmaya çalışacağız. Yoğun bir ilgi var." dedi.
Muş Özgür-der Üyesi Filiz Eker de, buradaki amaçlarının Suriye'de 7 yıldır sürmekte olan savaştaki Müslümanlara yardım etmek olduğunu kaydetti.
Burada elde edilen tüm geliri mağdur olan Müslümanlara katkı sağlamak amacıyla göndereceklerini ifade eden Eker, "Bu anlamda vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördük. İnşallah bu savaş çok fazla uzun sürmez, biter onların zafer haberlerini alırız herkes kendi evine yuvasına geri döner." ifadelerini kullandı.
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