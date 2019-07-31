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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Muş’tan batı illerine kurban sevkiyatı

Muş’tan batı illerine kurban sevkiyatı

- hayvanların tıra yüklenmesi

Hayvancılık Hayvan 

- - hayvanlardan detay
- - hayvan sahiplerinin hayvanları güçlükle yüklemesi
- - kaçan hayvanlardan detay
- - Genel detaylar
- - Hayvan sahibi Sinan ekin röp.

( MUŞ ) - MUŞ

- Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Muş’tan batı illerine kurbanlık sevkiyatı devam ediyor. Muş’ta geçimini hayvancılıkla sağlayan hayvan sahipleri, Kurban Bayramı için İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlere tırlarla kurbanlık götürüyor. Hayvanları zorlukla tırlara yükleyen hayvan sahipleri, 2-3 günlük yolculuğun ardından hayvanlarını büyükşehirlere ulaştırıyor. Yedipınar köyünden hayvanlarını İstanbul’a götürmek üzere tıra yükleyen hayvan sahibi Sinan Ekin, köydeki herkesin geçimini hayvancılıktan sağladığını belirterek, “Hayvanları İstanbul’a götürüyorum. Herkesin geçimi hayvancılık olduğu için hayvanlarını götürüyorlar. Köyden 25 tır hayvan batı illerine götürülüyor. Her bir tıra 18-25 arası hayvan yükleniyor. Hayvan sahiplerinin çoğu zarar etmemek için sermayesini kurtarmanın peşinde. Muş’tan genelde Türkiye’nin her yerine hayvan gönderiyoruz. Özellikle İstanbul, Bursa ve Ankara gibi büyükşehirlerde rağbet var” dedi.
(UU-MSA-Y)
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