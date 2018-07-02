Muş’taki göl ve göletler balıklandırıldı

- - Balıkların ayrılmasından detay

- - Korkut İlçesi’ndeki göletten detay

- - Göllete balık bırakılmasından detay

- - İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Aydın Röp.



( MUŞ ) -- 85 bin adet balık, Muş’taki gölet ve göllere bırakıldı MUŞ



- Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Balıklandırma’ projesi kapsamında, il merkezi ve ilçelerdeki göletler balıklandırıldı. Ankara Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden getirilen 85 bin aynalı ve pullu sazan balığı, Muş'taki gölet ve göllere bırakıldı. Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Aydın, beraberindeki personellerle birlikte ‘Balıklandırma’ projesi kapsamında ilk olarak Korkut ilçesindeki göletleri ziyaret ederek balıklandırdı. Balıklandırma çalışması sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Aydın, Korkut ilçesindeki göletlere toplamda 15 bin adet balık bıraktıklarını belirterek, “Balıklandırma projemiz kapsamında buradayız. 15 bin adet yavru sazan balığı buraya bıraktık. Bu yıl ilimizde toplam 85 bin yavru balık atımı yapacağız. Varto, Bulanık, Malazgirt ve Korkut ile il merkezindeki göl ve göletlerimize atıyoruz. 15 bin adetini Korkut’ta attık, inşallah 3 sene sonra bu attığımız balıklar büyüyecek ve avlanma büyüklüğüne, porsiyon büyüklüğüne gelecek. 3 yıl boyunca da biz buraları yasaklayacağız. Av yasağı uygulayacağız” dedi.

Balıklandırma projesinin amacı ile ilgili olarak da konuşan Aydın, “Amacımız, hem halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşması, hem halkın geçim kaynağına katkıda bulunmak, hem de hobi amacıyla balık tutmak isteyenlere de bu fırsatı vermektir. 15 bin adet attık buraya, diğer 70 binini de diğer göl ve göletlere atacağız. Balıklarımızı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden getirdik” şeklinde konuştu.

(MSM-MSA-Y)

