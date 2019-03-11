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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Muş'taki besicilerin zorlu kış mesaisi sürüyor

Muş'taki besicilerin zorlu kış mesaisi sürüyor

- Kar temizlemede genel görüntüler - Abdurrahım Yasun'un konuşması - Koyunlara kızakla ot taşıması - Koyunlara saman verilmesiMUŞ (AA) - Muş 'un Ağıllı köyündeki besiciler, yazın topladıkları otları, kışın karla kaplı bölgelerden kızaklarla getirip hayvanlarını besliyorlar.İl merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Ağıllı köyünde besiciler, yaz mevsiminde topladıkları ot ve samanları, köyün dışındaki karla kaplı bölgelerden tahta kızaklarla köye getiriyorlar.Geçimini besicilik yaparak sağlayan Abdurrahim Yasun, yaptığı açıklamada, köylerinde mart ayında bile karın etkili olduğunu söyledi.

"Yaz aylarında ovada biriktirdiğimiz ot ve samanlarımız kar altında kalmış. Karın altından çıkardığımız samanları günde 2 defa kızaklarla hayvanlara götürüyoruz." diyen Yasun, "Özellikle kışın zor koşullarda besicilik yapıyoruz. Köyümüz yüksek rakımda olduğu için çok fazla kar yağıyor. Mart ayına girmemize rağmen halen 2 metre karla boğuşuyoruz. Birçok yerde hayvanlar meralarda otlarken, biz nisan ayına kadar kar üzerinde yem veriyoruz."

Hayvan Yaz Mevsimi 

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