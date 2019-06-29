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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Muş'ta Yaz Spor Okulları açıldı

Muş'ta Yaz Spor Okulları açıldı

- Etkinliklerden genel görüntüler - Yürüyüş kortejinden görüntüler - Saygı duruşu ve istiklal marşı - Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güle'in konuşması - Vali Vekili Abdulkadir Okay'ın konuşması - Genel detaylar ve halk oyunlarından görüntüler Muş 'ta yaz spor okulları başladıMUŞ (AA) - Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yaz spor okulları törenle açıldı.Şehir Stadyumunda düzenlenen törende konuşan Vali Vekili Abdulkadir Okay, bu yıl yaz spor okullarında 950 öğrenciye, 17 branşta eğitim verileceğini belirtti.
Gençlere tavsiyelerde bulunan Okay, "Öğrencilerin yazı tatilini sportif faaliyetlerle geçirmeleri çok güzel. İnşallah bu okul olimpiyatlar derecesinde madalyalar getiren yeni sporcuların yetişmesine vesile olur. Devlet olarak her konuda destek veriyoruz." dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ise, yaz spor okullarının çocukların yaz tatilini daha verimli geçirebilmeleri ve sporla tanışmaları açısından önemli olduğunu söyledi.

Güler, 5 - 18 yaş grubundaki çocukların, okullardaki atletizm, basketbol, badminton, boks, jimnastik, eskrim, güreş, judo, hentbol, karate, tekerlekli kayak, masa tenisi, tekvando, tenis, voleybol kurslarından yararlanabileceğini aktardı.Çeşitli gösterilerin sunulduğu törene, Milli Sporcu Veli Ballı, kurum amirleri ve aileler katıldı.

Masa Tenisi Basketbol Olimpiyat Halk Oyunları Badminton 

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