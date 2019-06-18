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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Muş’ta yaz Kur’an kursları başladı Haberi

Muş’ta yaz Kur’an kursları başladı Haberi

- Çocukların Kur’an dersi alması

Mel B Kullar Öğrenciler Dersim 

- - Çocukların ders görmesinden genel detaylar
- - Muş Müftüsü Alaettin Bozkurt Röp.
- - Öğrenci Muhammed Bingöl Röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta okulların tatil olmasıyla birlikte yaz Kur’an kursları başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl belirlenen "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganıyla yaz Kur'an kursları başlatıldı. Zafer Mahallesi Çağlayan Camiinde düzenlenen tören ile startı verilen yaz Kur’an kursunda konuşan Muş İl Müftüsü Alaettin Bozkurt, yaz Kur’an kursu 1. döneminin başladığını söyledi.

1. dönem kursunun 10 Temmuz 2019’da sona ereceğini ifade eden Müftü Bozkurt, “2. dönem kurs ise 15 Temmuz’da başlayıp 9 Ağustos’a kadar devam edecektir. Bu 7 hafta içerisinde bütün yavrularımızı cami ve Kur’an kurslarımıza bekliyoruz. Velilerimizden istirhamımız; çocuklarının ellerinden tutup en yakın cami ve Kur’an kurslarına getirip din görevlilerimize teslim etsinler. Bu 7 hafta boyunca din görevlilerimiz bunlara en güzel şekilde Kur’an eğitimi ve temel bilgi eğitimi verecektir” dedi.
Geçen sene Muş genelinde 15 bin öğrenciye eğitim verdiklerini hatırlatan Bozkurt, “Bu sene hedefimiz en az 20 bin öğrenciye ulaşmaktır. Yaz Kur’an kursuna kayıt yaptıran hiçbir öğrenciden ücret almıyoruz. Bilakis hem Kur’an-ı Kerim hem elifbalar hem de temel bilgi kitapları Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından hediye ediliyor” ifadelerini kullandı. Yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilerden Muhammed Bingöl ise, “Okullar tatil oldu ve buraya Kur’an öğrenmeye geldik. Hocalarımızdan Kur’an-ı Kerim öğreniyoruz. Saat 09.30’da gelip 12.30’da da dağılıyoruz. Toplam 3 dersimiz var” diye konuştu.

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