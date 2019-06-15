Muş’ta yaylalar şenlenmeye başladı

-Sürülerin yaylaya çıkarılması

-Sürülerden detay

-Yayladaki vatandaşların hazırlık yapması

-Sürügüden köyünden yaylaya çıkmakta olan hayvan sahibi Fesih Seyhan röportajı

-Yaylaya çıkan Savcı Şancı röportajı



( MUŞ )- Sürü sahipleri yaylara çıkmaya başladı MUŞ



- Muş’ta geçimini hayvancılık yaparak sağlayan vatandaşlar, onlarca traktör ve binlerce hayvanları ile birlikte serin yaylalara çıkmaya başladı.

Muş merkeze 27 kilometre mesafede bulunan ve 600 nüfusunu olan Sürügüden köyünde 50-60 aile, hayvanları ile birlikte yaylanın yolunu tuttu. Havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını yaylalara çıkarmaya başlayan vatandaşlar, kendileri ve hayvanlar için barınaklarını kurmaya başladı.

Onlarca traktör ve koyunları ile birlikte yaylanın yolunu tutan vatandaşlar, 2 ay boyunca yaylada elde ettikleri süt ve peynirleri, mandıraya satarak geçimlerini sağlayacak. Sürügüden köyünden yaylaya çıkmakta olan hayvan sahibi Fesih Seyhan, onlarca traktör ve binlerce hayvan ile yaylaya çıktıklarını söyledi.



Yayla döneminin başladığını hatırlatan Seyhan, “Yayla dönemimiz başladı.

Onlarca traktör ve binlerce hayvanımız yaylaya çıkıyor. Zorlu yolculuğumuz başladı.

” dedi.

Yaylada hayvanlarına barınak yapan Savcı Şancı ise, “Biz havaların sıcak olması nedeniyle yaylaya çıktık. Hayvanlarımız telef olmasın diye buraya geldik. Şu anda hayvanlarımız için barınak yapıyoruz. Hayvanlardan süt alıyoruz ve mandıraya veriyoruz” ifadelerini kullandı.

