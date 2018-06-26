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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Muş'ta yaylacılar seçim sonuçlarını kutladı

Muş'ta yaylacılar seçim sonuçlarını kutladı

- Yaylada hayvancılıkla uğraşan vatandaşlardan genel ve detay görüntüler - Hamdullah Yıldırım ile röportaj - Besici Hamdullah Yıldırım: - "Eskiden yaylalara eşek ve katırlarla günlerce süren yolculuktan sonra ulaşıyorduk. Cumhurbaşkanımız buraya yollar, çeşmeler yaptı. Önemli hizmetler gerçekleştirildi"MUŞ (AA) - Muş 'ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen yaylalara çıkan vatandaşlar, seçim sonuçlarını halay çekerek kutladı.Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Muş 'ta terör saldırıları yüzünden çıkılmasına izin verilmeyen yayla ve meraların hizmete açılmasıyla besiciler, bu alanları kullanmaya başladı.
Üçevler bölgesindeki yaylalara çıkan vatandaşlar, seçim sonuçlarının ardından Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı posterlerini astı, türküler söyleyerek halay çekti.Yaylaya çıkan vatandaşlardan Hamdullah Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdiye kadar hiç kimseyi kimseden üstün tutmadığını söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde bölgeye birçok yatırım yapıldığını anlatan Yıldırım, "Eskiden yaylalara eşek ve katırlarla günlerce süren yolculuktan sonra ulaşıyorduk. Cumhurbaşkanımız buraya yollar, çeşmeler yaptı. Önemli hizmetler gerçekleştirildi.
Şimdi burada herkes özgür oldu. Yaylalara rahatlıkla çıkıyoruz. Yollarımız asfalt oldu, çocuklar okula gidebiliyor. Bu bölgede yaklaşık 3 bin oy var. Hepimiz seçim günü arabalarımıza bindik gidip oyumuzu kullandık. Bizim için hizmet önemli. Daha önce para vermeden hastaneden çıkamıyorduk. Şimdi istediğimiz hastaneye gidip ücretsiz tedavi oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.95 yaşındaki Emine Mete de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini dile getirdi.

Hastane Güvenlik Güçleri Hükümet Hayvancılık Saldırı 

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