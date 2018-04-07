Muş’ta yaralanan köpekler Tekirdağ’da tedavi altına alındı İzle

- Uzman Veteriner Hekim Küçük'un konuşması

-Esra Üstünyıldız’ınkonuşması

-Genel Görünütü ve detay



( TEKİRDAĞ - ÖZEL)- Hayvanseverler birleşti, köpekler Tekirdağ’a getirildi TEKİRDAĞ



- Muş’ta araba çarpması sonucu yaralanan iki tane köpek, hayvanseverler tarafından Tekirdağ’a getirilerek tedaviye alındı. Muş’ta araba çarpması sonucu yaralanan köpekler, hayvanseverlerin sosyal medyada duyurdukları ilanlar sonucunda, Tekirdağ’da bulunan hayvansever Esra Üstünyıldız, köpeklerin tedavilerini üstlenerek köpekleri Tekirdağ’a getirdi. Köpekler Uzman Veteriner Hekim Ahmet Hamdi Küçük tarafından özel yerinde tedavi ediliyor. “Yerde sürünür pozisyonda bulunmuş” Köpeklerden bir tanesinin yerde sürünür pozisyonda bulunduğunu ve Esra Üstünyıldız’ın kendisine gelerek ‘neler yapa biliriz?’ dediğini ardından düşündüklerini belirten, Uzman Veteriner Hekim Ahmet Hamdi Küçük, “Muş’ta bir takım hayvan severler tarafından bulunmuşlar. Bir tanesinin arka bacakları tutmuyor. Yerde sürünür pozisyonda bulunmuş. Diğerinde de arka bacağında topallık vardı, daha sonra sosyal medyada özelikle ilanlarla birlikte, bir takım girişimlerde bulunmuşlar. Burada Esra Hanım var, Esra hanım iletişime geçmiş, bu canlar için neler yapabiliriz diye oturup değerlendirmelerde bulunduk, sonra Muş’tan uçakla önce İstanbul’a getirildi ardından bana getirilerek tedavi pozisyonunu oluşturmaya başladık. Türkiye’nin birçok yerinden gelen canlar var. Muş’tan gelen var, Tokat’tan geldi birçok hayvan, Yozgat’tan geldi. Türkiye’nin birçok yerinde Hayvan severler tarafından tespit edilmiş yardıma muhtaç hayvanlar, bize her zaman ulaştırıla biliniyor” dedi.

“Beraber biz almaya karar verdik” Sosyal Medyada ilanı gördüğünü ve ardından alma kararı aldıklarını söyleyen Esra Üstünyıldız, “Yardım istiyorlardı, barınaktaydılar. Birkaç gün kimseden ses çıkmayınca bir arkadaşımla beraber biz almaya karar verdik. Bir dernek sağ olsun nakillerini hal etti. Bize kadar ulaştılar şimdi tedavi olacaklar, tedavisi bittikten sonra yaşaya bilecekleri uygun yerler bulacağız. İnşallah bundan sonra iyi olacak eski günlerine dönmeyecekler. Tedavi ettiğimiz hiçbir canı geri göndermiyoruz. Özelikle yaşaya bilecekleri büyük çiftliklere, bakımları özel olan yerlere falan gidecekler. Bir yere yerleştireceğiz bu çocukları da. Havvaları sevin onların seslerini duyurabilecekleri bir bizler varız” ifadelerini kullandı. Uzman Veteriner Hekim Küçük, Köpeklerin tedavisinin devam ettiğini en yakın zamanda tedavi edilerek köpeklerin yürüyebileceğini aktardı.

