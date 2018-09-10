Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Muş'ta tütün üretimi Haberi

Muş'ta tütün üretimi Haberi

- Yapılan çalışmalardan genel görüntüler - Detaylar - Çiftçi Cüneyt Çetin'in konuşmasıMUŞ (AA) - Muş 'ta üretilen tütünün hasadına başlandı.Harman köyünde çiftçi Cüneyt Çetin, yaptığı açıklamada, 200 hanelik köyün geçim kaynağının tütün olduğunu söyledi.

Üretilen tütünün özel şirketler tarafından alındığı belirten Çetin, "12 kişilik bir aile olarak yılda 12 - 13 dönüm alanda tütün ekiyoruz. Ürettiğimiz tütünü özel sektöre değil de devlete satmak istiyoruz. Geçen yıldan beri 600 kilo tütünüm kaldı ve satamadım." dedi.
Çiftçi Dilek Çetin de yaz boyunca tütün tarlalarında çalışarak geçimini sağlamaya çalıştığını ifade ederek, "Tütün dışında herhangi bir meşguliyetimiz yok. Bu yıl 10 dönüm alanda tütün ektik. Kırımını yaptık, desteleme yapıyoruz. Yaklaşık bir ton tütün elde ediyoruz." diye konuştu.

Asad Özel Sektör Şili 

İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı