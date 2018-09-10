Muş'ta tütün üretimi Haberi

- Yapılan çalışmalardan genel görüntüler - Detaylar - Çiftçi Cüneyt Çetin'in konuşmasıMUŞ (AA) - Muş 'ta üretilen tütünün hasadına başlandı.Harman köyünde çiftçi Cüneyt Çetin, yaptığı açıklamada, 200 hanelik köyün geçim kaynağının tütün olduğunu söyledi.
Üretilen tütünün özel şirketler tarafından alındığı belirten Çetin, "12 kişilik bir aile olarak yılda 12 - 13 dönüm alanda tütün ekiyoruz. Ürettiğimiz tütünü özel sektöre değil de devlete satmak istiyoruz. Geçen yıldan beri 600 kilo tütünüm kaldı ve satamadım." dedi. Çiftçi Dilek Çetin de yaz boyunca tütün tarlalarında çalışarak geçimini sağlamaya çalıştığını ifade ederek, "Tütün dışında herhangi bir meşguliyetimiz yok. Bu yıl 10 dönüm alanda tütün ektik. Kırımını yaptık, desteleme yapıyoruz. Yaklaşık bir ton tütün elde ediyoruz." diye konuştu.