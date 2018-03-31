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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Muş’ta 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması” Haberi

Muş’ta 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması” Haberi

Polis ekiplerinin kıraathaneye girişi

Alışveriş Akalan Narkotik Kıraathane Alışveriş Merkezi 

-Polis ekiplerinin kıraathane içerisindeki uygulamasından detay
-Şahsın üst araması
-Kimlik sorgulamasından detay
-Polis ekiplerinden detay
-Üst taramasından detay
-Polis ekiplerinin bilgilendirilmesi
-Polis ekiplerinin alışveriş merkezine girişi
-AVM içersinde üst taraması
-Eğlence merkezi içerisinden detay
-Kimlik sorgulamasından detay

( MUŞ -HD) Muş’ta "Türkiye Güven Huzur Uygulaması” MUŞ

- Türkiye genelinde olduğu gibi Muş’ta da huzur ve güven ortamının sağlanması adına Muş'ta 350 polisin katılımıyla “Türkiye Huzur Güven Uygulaması” yapıldı. "Türkiye Huzur Güven Uygulaması 2018-2" kapsamında ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen denetimler, Muş’ta saat 14:00-19:00 saatleri arasında 350 personelle gerçekleştirildi.
Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması adına eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından birçok farklı noktada uygulamalar yapıldı. Polis ekiplerince özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde yayalara yönelik olarak yapılan uygulamalarda, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç aletlerinin ele geçirilmesi için çalışmalar yapıldı. Ayrıca, mobil tablet PC cihazları üzerinden yaklaşık 2 bin kişinin sorgulaması yapıldı.
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