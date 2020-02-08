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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Muş’ta tipi ve fırtına etkili oluyor

Muş’ta tipi ve fırtına etkili oluyor

- Kent merkezinden detay

Alışveriş Toplu Taşıma Akalan Kar Yağışı 

- - vatandaşlardan detay
- - trafikten detay
- - vatandaşların beyaza bürünmesinden detay
- - araçların kazaya karışması
- - araçların trafikte ilerlemesinde güçlük yaşaması
- - genel detaylar
- - vatandaş Mehmet Fatih Işık Röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Trafikte aksamalara neden olan tipi ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi. Fırtına nedeniyle yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, araçlarını kullanmak yerine toplu taşımayı tercih ettiler. Öte yandan, Muş İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı 179 köy yolunda sürdürdüğü yol açma çalışmalarına tipi ve fırtına nedeniyle ara verdi. Tipi ve fırtına nedeniyle aracını trafiğe çıkaramadığını ifade eden vatandaşlardan Mehmet Fatih Işık, hava koşullarının zor ve tehlikeli olduğunu söyledi.

Toplu taşımanın kullanılması gerektiğini vurgulayan Işık, çocuğuyla birlikte alışverişe çıktığını ama kar ve tipiye yakalandığını ifade etti.
(UU-MSA-Y)
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