Muş'ta terör örgütüne darbe... İmha böyle görüntülendi Haberi



- Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda keskin nişancı tüfeği ve anti-tank roket başlıklarının da yer aldığı çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Varto ilçesine bağlı Yeşilpınar köyü Konak mezrasında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Jandarma Özel Harekat birliklerinin katılımıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Yeşilpınar köyü Konak mezrası kırsalında tespit edilen 1 sığınak ve 2 ayrı noktada yapılan operasyonda, suikast silahı olarak bilinen keskin nişancı tüfeği ve anti-tank roket başlıklarının aralarında yer aldığı çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Operasyonda 1 adet Kanas marka keskin nişancı tüfeği ile bu silaha ait 5 adet şarjör, 65 adet Kanas marka keskin nişancı tüfeğine ait fişek, 1 adet Kanas dürbünü, 1 adet çubuk nişan alma dürbünü (Red-Dot), 3 adet anti-tank roket başlığı, 3 adet roket sevk fişeği, 2 adet uzaktan patlayıcı ateşleme sistemi (alıcı-verici bomba düzeneği), 5 adet patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış pil bloğu, 3 adet piknik tüpü, 1 adet akü, 1 adet sırt çantası ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

