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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muş'ta terör operasyonu

Muş'ta terör operasyonu

- - Gözaltına alınan kişilerden detaylar - Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında iki muhtar adayının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındıMUŞ (AA) - Muş 'un Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüte yardım yataklık ettikleri gerekçesiyle 2'si muhtar adayı 25 kişi gözaltına alındı.Valiliğin açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucunda Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, örgüte yardım ve yataklık ederek iş birliği yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında 28 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.Operasyonda aralarında 2 köy muhtar adayının da bulunduğu 25 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Şüpheli şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 38 av tüfeği fişeği, 6 tabanca fişeği, dizüstü bilgisayar ve muhtelif miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Terörle Mücadele Dizüstü Bilgisayar Terör Örgütü Yardım ve Yataklık 

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