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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Muş'ta 'Sporda şiddete dur' denildi

Muş'ta 'Sporda şiddete dur' denildi

Görüntü Dökümü

Tron Sporda Şiddet Öğretmen Öğretmenevi Yazılı Açıklama 

- - İki takım sporcularının sahaya çıkması
- - "Bu maç sensiz olmaz" ve "Sporda şiddete dur de" pankartının açılması
- - Maçtan detay
- - İkili mücadelelerden detay
- - Genel Detay

- - Sporda şiddetin önüne geçmek için afiş ve broşür dağıtıldı- "Bu maç sensiz olmaz" ve "Sporda şiddete dur de" pankartıyla maça çıktılar MUŞ

- Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sporda şiddetin önüne geçilmesi adına, takımlar kentte düzenlenen maçlara "Bu maç sensiz olmaz" ve "Sporda şiddete dur de" konulu pankartlarla sahaya çıkıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sporda şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal duyarlılığı artırmak, ailelerin, kadın ve çocukların spor müsabakalarında seyirci olarak daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla pankartlar asıldı, afiş ve broşürler dağıtıldı. Bu kapsamda Muş Şehir Stadyumu'nda Muş Spor ve Diyarbakır Bağlar Belediye Spor arasında düzenlenen Bölgesel Amatör (BAL) Lig'i maçına her iki takımda "Bu maç sensiz olmaz" ve "Sporda şiddete dur de" konulu pankartlarla çıktı. Konuyla ilgili Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sporda şiddete dur demek için pankartlar asıldı, afişler yayınlandı ve broşürler dağıtıldı. Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, sporda şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal duyarlılığı artırmak, ailelerin, kadın ve çocukların spor müsabakalarında seyirci olarak daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla; bugün oynanan Bölgesel Amatör Ligi Müsabakası (BAL) olan Muş Spor Fc- Bağlar Belediye Spor müsabakası öncesinde, Belediye meydanı, öğretmenevi önü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Muş Şehir Stadyumunda bulunan Elektronik Billboardlarda “Bu maç sensiz olmaz” ve “Sporda şiddete dur de” konulu afişler yayınlanmış, Muş Spor Fc- Bağlar Belediye Spor müsabakası öncesinde maçı izlemek için stadyuma gelen seyircilere Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Spor Güvenliği Büro Amirliği tarafından broşürler dağıtılmış ve iki takım futbolcuları maçın başlangıç seremonisinde “Bu maç sensiz olmaz” ve “Sporda şiddete dur de” konulu pankart ile sahaya çıkmıştır." Muş Spor ve Bağlar Belediye Spor arasında oynanan maçı Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediye Spor 2-1'lik skorla kazandı.
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