Muş'ta sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinletiliyor

- Suya giren mandalardan detaylar - Mirzaydın Barlan ile röportajMUŞ (AA) - Muş 'un Hasköy ilçesinde çobanlar ve hayvan sahipleri, sıcak havadan bunalan mandaları nehirde serinletmeye çalışıyor.Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Karakütük, Sarıbahçe, Otaç ve Umurca köylerindeki mandalar, çoban ve hayvan sahipleri tarafından bölgedeki dere ve nehirlere götürülüyor.Sıcaktan bunalan hayvanlar suya girerek serinlemeye çalışıyor.Karakütük köyünde hayvancılık yapan Mirzaydın Barlan, gazetecilere, sıcaktan bunalan 30 hayvanını nehre getirdiğini söyledi.
Aşırı sıcaktan dolayı hayvanlarını günde 2 kez Karasu Nehri'nde serinlettiğini anlatan Barlan, "Çünkü mandaların yaz aylarında can damarı su ve çamurdur. Suyun bulunmadığı yerlerde yaşayamıyorlar. Sürekli su ve çamur banyosu yaptırıyoruz. Köyümüzde yaklaşık 200 manda bulunuyor." dedi. Otaç köyünde çobanlık yapan Soner Çeper de mandaları sabahları meraya çıkardıktan sonra öğlene doğru Karasu Nehri'ne getirdiğini, sıcaktan bunalan hayvanların saatlerce suda kaldığını dile getirdi.