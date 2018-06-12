Muş’ta Sel Faciası: 1 Ölü

-Ekiplerin yol açma çalışması

-Sel felaketinden detay

-Taşan dereden detay

-Köy sakini Burhan Sayılgan Röportaj

-Köy sakini Haşim Turcan Röportaj



( MUŞ )- 23 yaşındaki engelli geç sel faciasında yaşamını yitirdi MUŞ



- Muş'un Korkut İlçesi'ne bağlı Balkır Köyü’nde aniden bastıran sağanak yağmur sonrası meydana gelen sel faciasında, kardeşiyle beraber yaylaya giderken sele kapılan bir kişi yaşamını yitirdi. Korkut İlçesi’ne bağlı Karakale, Dereiçi ve Balkır Köyü’nde aniden bastıran sağanak yağış sonrası meydana gelen sele kapılan 23 yaşındaki engelli Ferhat Yayman, hayatını kaybetti. Öte yandan Mollababa Köyü’nden 14-15 yaşlarındaki çoban Osman Yener’in de sel sularında kaybolduğu kaydedildi. Edilen bilgilere göre; kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta olan Korkut İlçesi’ne bağlı Karakale ile Dereiçi Köyü’nde, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur sonrası sel meydana geldi. Selin meydana gelmesi ile birlikte köy derelerinin taşması, ulaşım yolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Birçok köy sakininin bostan, bahçe ve evinde maddi hasar meydana gelirken, dağlık kısımda otlanan hayvanlar ise mahsur kaldı. Köy halkının ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma, AFAD, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, alanda çalışmalar başlatarak, gerekli tedbir ve önlemleri aldılar. Akşam saatlerine kadar süren çalışmalar sonrasında yol ulaşıma açılırken, köy içerisinde inceleme çalışması yapıldı. Köylerde yürütülen inceleme çalışmaları kapsamında, sele kapılan 23 yaşındaki Ferhat Yayman’ın cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan Mollababa Köyü’nden Osman Yener isimli çobanın da sel sularında kaybolduğu öğrenildi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan AFAD ve Acil Durum Yönetim Merkezi Müdürü Maşallah Yıldız, “Bugün akşam saatlerinde aniden bastıran yağış Korkut İlçesi’ne bağlı Balkır Köyü’nde kardeşiyle birlikte yaylaya giderken, sele kapılan 23 yaşındaki Ferhat Yayman hayatını kaybetti. Bizlere gelen ihbar üzerine olay yerine giderek, vatandaşlarla birlikte yaptığımız aramada köyden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta, 23 yaşındaki Ferhat’ın cansız bedenine ulaştık. Bataklık ve çamur içerisinde olan Ferhat’ın cansız bedenini çıkarak, ambulans ile Muş Devlet Hastanesi’ne getirdik” diye konuştu.

Ayrıca Karayolları 113’cü Şube Şefi Veysel Taşkın ise, “Bugün etkili olan yağış nedeniyle dağdan çamur ve taş koparak Muş-Bulanık Karayolu Karakale ile Dereiçi Köy mevkilerinde ulaşımı kapatmıştır. Alınan ihbar üzerine olay yerine intikal ettik. Karayolları ve İl Özel idaresi ekipleri tarafından yapılan bir buçuk saatlik çalışma sonucu yol ulaşıma yeniden açılmıştır. Şuanda bölge de kısmen menfez ve köprüler tahrip olmuş durumda” ifadelerini kullandı. Sel felaketine maruz kalan köy sakinleri ise, her yıl etkili olan yağışlardan ötürü menfez ve köprülerinin tahrip olduğunu belirterek, ilgili birimlerin söz konusu menfez ve köprülerin standartlara uygun bir hale getirilmesini istediler.

