Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Muş’ta sağlık çalışanlarına balkonlardan meşaleli moral alkışı

Muş’ta sağlık çalışanlarına balkonlardan meşaleli moral alkışı

- balkonlardan detay

Sosyal Medya Televizyon Yoğun Mesai Cumhurbaşkanı Sağlık Çalışanları 

-- vatandaşların alkış çalmaları
-- vatandaşların balkonlarını Türk bayrakları ile donatması
-- ıslık ve ışıkların yanıp söndürülmesi
-- genel detaylar
-- vatandaş yaşar kalır röp.

( MUŞ ) Muş’ta sağlık çalışanlarına balkonlardan moral alkışı MUŞ

- Muş’ta vatandaşlar, sağlık çalışanlarının korona virüsüne karşı yürüttüğü yoğun mesaiyi desteklemek ve moral vermek amacıyla saat 21.00'den itibaren balkonlara çıkarak onlar için alkış çalıp Türk bayrağı açtı. Kentte sağlık çalışanları için tek yürek olan vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına verilen alkışlı desteğe katıldı.
Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate alarak evden çıkmayan vatandaşlar, bir yandan korona virüsü ile mücadele ederken, bir yandan da sağlık çalışanlarına destek oluyor. Korona virüsü ile başından beri mücadele eden sağlık çalışanları için balkonlara çıkan vatandaşlar, dairelerinin ışığını açıp kapatırken, bazı vatandaşlarda ıslık çalıp Türk Bayrağı açarak meşale yaktı. Sağlıkçılara destek için balkonlardan alkış tutan vatandaşlardan Yaşar Kalır, gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüsüne karşı site sakinleri olarak hem alkış, hem de ışıkları açıp kapattıklarını söyledi.

Korona virüsünden kurtulabilmek için ellerinden gelen her türlü desteği verdiklerini belirten Kalır, “Hükümetimize, Sağlık Bakanlığımızın bu çabalarına, sağlık çalışanlarımıza site sakinleri olarak teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte evlerimize çekilmiş bulunmaktayız. Nasıl ki 15 Temmuz da sayın cumhurbaşkanımız ‘dışarı çıkın’ demişti, bugünde ‘içeri girin’ demişse o talimatlar doğrultusunda hareket etmekteyiz. Sakinler olarak hükümetimizin, devletimizin yanındayız. Allah, devletimize zeval vermesin. Başta sayın bakanımız ve sağlık çalışanlarının bu dirayetli, gece gündüz demeden çalışmalarını televizyon ve sosyal medyadan izliyoruz. İnşallah devletimiz kısa sürede bu virüsün hakkından gelecektir. Vatandaşlarımız evlerinin balkonlarına çıktılar, ışıkları açıp kapattılar, alkışlar çalındı. Bunlar hükümetimizin güzelliklerine, çalışmalarına, Sağlık Bakanlığımızın bu kadar mücadelesine desteklerini vermişlerdir. Sağlıkçılarımıza moral olsun diye yanlarında olduklarımızı beyan ettik. Devamlı onların yanındayız” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Beştepe’de büyükşehir başkanları toplantısıBeştepe’de büyükşehir başkanları toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı