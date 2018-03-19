Muş'ta okçuluk kursuna ilgi

- Okçuluk kursuna katılan öğrencilerden genel görüntüler - Muş Okçular ve Atıcılar Kulübü Başkanı Sabahattin Akış konuşması - Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerinden Şerife Ece Gül ve Süheyla Aylan'ın konuşmalarıMUŞ (AA) - Muş 'ta Okçular ve Atıcılar Kulübü tarafından açılan okçuluk kursu büyük ilgi görüyor. Muş Okçular ve Atıcılar Kulübü Başkanı Sabahattin Akış, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş 'ta unutulmaya yüz tutan okçuluğun yeniden canlandığını ve gençleri ata sporuna teşvik ettiklerini söyledi.
170 öğrencinin okçuluk kursuna katıldığını ifade eden Akış, şöyle konuştu:"Amacımız genç nesilleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve ata sporu okçuluğa yöneltmek. Genç kardeşlerimize, ecdadımıza ait okçuluğu aktarabilmek. Elimizden geldiğince daha da ileri götürmek için gayret sarf ediyoruz. Muş 'ta okçuluk çalışmasını 9 ay önce başlattık. İlk etapta yaklaşık 40 kursiyerimiz ile çalışmaya başladık ama bu kadar talebin olacağını zannetmiyorduk. Çok şükür şu anda 170 kursiyerimiz mevcut." Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerinden Şerife Ece Gül ise, "KYK vasıtasıyla okçuluk kursuna başladım. Kadın okçuluk kursu olması hoşumuza gitti. Çalışmalarımız çok güzel geçiyor. Çok keyifli. Daha yeni olmama rağmen çok şey öğrendim. Hedefim şampiyonluk. Kadın olarak okçulukta hep erkeklerin adı geçiyor biraz da kadınların adı geçsin istiyoruz. Güzel yerlere geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.