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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Muş'ta nohut ekimine başlandı

Muş'ta nohut ekimine başlandı

Ekimi yapılan nohutlardan detay

Erimli Kış Mevsimi Kar Yağışı 

-Nohutun traktöre yüklenmesi
-Nohutun traktör ile tarlaya dağıtılması
-Traktörün tarlada çalışması
-Tarladan genel detay
-Genel detaylar
-Özdilek köyünde çiftçilik yapan Yunus Baytak Röp.
-Çiftçi Nesim Baytak Röp.Çiftçi Ercan Eşkin Röp.

( MUŞ -HD) MUŞ

- Muş'ta bu yıl beklenen kar yağışının gelmemesiyle çiftçiler nohut ekimine bir ay önceden başladılar. Muş'ta bu yıl kar yağışının beklenen seviyede olmaması bazı çiftçileri tereddüte düşürürken, bazı çiftçiler ise organik nohut ekimi yapmaya bir ay önceden başladı.
Son yıllarda organik nohut üretimine ilgi gösteren çiftçiler, ürettikleri nohutları İzmir, İstanbul, Ankara ve Mersin'e gönderiyor. Kar yağmamasıyla ekimlere bir ay önceden başladıklarını ifade eden çiftçiler, yağmur yağışlarıyla mahsullerin daha iyi olacağına inandıklarını kaydettiler. Özdilek köyünde bu yıl 500 dönümlük alana nohut ekimi gerçekleştirdiğini ifade eden çiftçi Yunus Baytak, "Bu sene havaların güzel gitmesiyle kış mevsiminde kar yağışı olmaması sebebiyle ekinlere 25-30 gün önceden başlamaktayız. Hava şartları şuanda çok güzel. Verimli bir şekilde ekim yaptık. Bu sene eğer mevsim normallerine göre yağmur yağışları olursa, mahsullerde geçen yıla göre yüzde 25, 30, 40 civarında artış olmasını öngörüyoruz. Bin 700 dönüm arazim var. Bu arazinin 500 dönümüne nohut ektim" dedi.

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