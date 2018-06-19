-Ekiplerin metruk yapıları incelemesi ve uyuşturucu madde araması

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( MUŞ -HD) Muş'ta "narko huzur" uygulaması MUŞ



- Muş'ta Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 188 polisin katılımı ile uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama yapıldı. Ülke genelinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen uygulaması kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

188 personelin katılımı ile kent genelinde 33 metruk bina kontrol edilirken, 21 şahsın GBT sorgulaması ve üst araması yapıldı. Aramalar sırasında uyuşturucu ticaretinden araması bulunan 1 kişi ve başka bir şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

