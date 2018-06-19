Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Muş'ta 'narko huzur' uygulaması

Muş'ta 'narko huzur' uygulaması

polis ekiplerinin metruk binaları araması

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 

-Ekiplerin metruk yapıları incelemesi ve uyuşturucu madde araması
-Röportaj
-Genel detaylar

( MUŞ -HD) Muş'ta "narko huzur" uygulaması MUŞ

- Muş'ta Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 188 polisin katılımı ile uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama yapıldı. Ülke genelinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen uygulaması kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
188 personelin katılımı ile kent genelinde 33 metruk bina kontrol edilirken, 21 şahsın GBT sorgulaması ve üst araması yapıldı. Aramalar sırasında uyuşturucu ticaretinden araması bulunan 1 kişi ve başka bir şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı