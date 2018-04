Muş'ta modern ceviz yetiştiriciliği eğitimi verildi

-- Salondan genel detay

-- Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu'nun konuşması

-- Kastamonu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen'in konuşması



( MUŞ ) MUŞ



- Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ceviz yetiştiricilerine 'Modern Ceviz Yetiştiriciliği' eğitimi verildi.

Muş Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen programa; Kastamonu Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, tarım personelleri ve yetiştiricilerle, muhtarlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, tarım sektörünün, ekonomik, sosyal ve teknik yönleriyle diğer sektörlerden farklı özellikleri olan ve stratejik öneme sahip olan bir sektör olduğunu söyledi.



Muş'ta nüfusun yüzde 83'ünün geçimini tarım sektöründen sağladığını hatırlatan Çolakoğlu, "Nüfusun yüzde 58,5'i kırsal kesimde yaşamaktadır. İlimiz nüfusu, iklimi, coğrafi konumu, ovaları, meraları ve akarsuları ile tarım sektörü alanında üretim yapmak için son derece elverişlidir. Üretim alanlarımız içerisinde meyvecilik gelişimi her yıl hızla artan bir sektör haline gelmiş olup, 12 bin 28 dekar alanda üretimi yapılmaktadır. Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu birçok meyve türünde olduğu gibi cevizin de anavatan bölgeleri arasında yer almıştır. Anadolu günümüze kadar yapılan yetiştiriciliği sonucunda sayıları 4,5 milyonu aşan bir ceviz ağacı oranına sahip olmuştur. Ceviz kültür tarihinin eskiliği, adaptasyon kabiliyetinin üstünlüğü, genetik çeşitliliğin fazlalığı, besin içeriği, sanayide kullanımı ve bunlara bağlı ekonomik getirisiyle meyvecilikte önemli bir yere sahiptir. Ceviz ilimizde yetiştiriciliği yapılan meyve çeşitleri arasında ilk sıralarda yerini almaktadır. Son yıllarda bakanlığımız ve il müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu projeleri ile ceviz yetiştiriciliği ilimiz geneline yaygınlaştırmaya çalıştırılmaktadır. Ceviz üretimi bin 612 dekar alanda yapılmakta olup genellikle yerli çeşitler yetiştirilmektedir. Ancak il müdürlüğümüzün son yıllarda yapmış olduğu projelerde Şebin, Bilecik, Ferno, Fernette çeşitlerinin toplam 24 bin adedinin fidan şeklinde çiftçilerimize dağıtımı gerçekleştirilmiştir" dedi.

"Tarım bütün insanlık için en olmazsa olmaz ekonomi dalıdır" Daha sonra bir konuşma yapan Kastamonu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, 10 dakikalık Muş tanıtım filmi ile Muş'u tanıdığını ifade ederek, "Tarım için şöyle söyleyeceğiz; tarım bütün insanlık için en olmazsa olmaz ekonomi dalıdır. Uzaya her gün dolmuş seferleri yapılsa tarımın önemi giderek artar. Uzaya her gün dolmuş seferleri yapılması ne demek? Zenginleşmemiz demek. Zenginleşince ne olacak? Ömürler uzayacak. Ömürler uzayınca ne olacak? Ölümden korkacağız. Ölümden korkunca bu defa sağlıklı besleneceğiz. Sağlıklı beslendiğimiz zaman sağlıklı ürünlere daha çok önem vereceğiz. Çünkü hayatımızın bütün gerekçesi diyelim ki; akademisyen olduk, ziraatte, tarımda çalışıyoruz. Hepsi ne içindir? Hayatımızın bütün uğraşları huzurlu olmaktır. Huzuru yaşamamız için de sağlıklı besleneceğiz. Sağlıklı ürünlerde dengeli besleneceğiz. Ceviz sağlıklı beslenmemizde mutlak gerekli olan bir meyvedir. Ayda sigaraya 300-400 TL veren bir insan cevizi bütün ailesine günde 30 gram yedirir. Biz cevizi dünyada en çok tüketen milletiz. Yani kişi başı tüketimimiz dünyada en fazladır. Amerika'dan da fazladır. Biz ceviz üretiminde 1970'lere kadar birinci sıradaydık şimdi bazen 3, bazen 4 oluyoruz" ifadelerini kullandı. Program yapılan konuşmaların ardından ceviz dikimi ve teknik bilgilerin yetiştiricilere anlatılmasıyla devam etti.