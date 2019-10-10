Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muş’ta “Millet Bahçesi” çalışması

Muş’ta “Millet Bahçesi” çalışması

- Muş merkezde yapılacak olan Millet bahçesi alanında detaylar

Efes 

- - Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz röp.

( MUŞ )- Muş Şehir Stadyumu’nun yerine ‘Millet Bahçesi’ geliyor MUŞ

- Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, il merkezi ve Malazgirt’te iki ‘Millet Bahçesi’ yapımına başlanacağını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, onun talimatıyla illerimizde yeşil alanı arttıran, insanımızın hava alacağı, gençlerimizin enerjisini boşaltacağı ve çok güzel dizayn edilmiş Millet Bahçeleri yapılıyor” dedi.
Muş’ta yapımına başlanacak olan ve ihalesi gerçekleştirilen “Millet Bahçeleriyle” ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, gençlerin nefes alabileceği yeşil alanlar oluşturacaklarını ifade etti.
Yeşil alanların artacağına işaret eden Vali Gündüzöz, “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, onun talimatıyla illerimizde yeşil alanı arttıran, insanımızın hava alacağı, gençlerimizin enerjisini boşaltacağı ve çok güzel dizayn edilmiş Millet Bahçeleri yapılıyor. Bu konuda da Muş’ta ve Malazgirt’te bir Millet Bahçesinin daha küçüğü yapım aşamasında, bitmek üzere. Tarihi Malazgirt tören alanında Milli Parkı’nın hemen yanında. Şimdi de Muş Şehir Stadyumu’nun olduğu çevrede, Muş merkezde Millet Bahçesi yapılacak. Dolayısıyla Muş bu anlamda da önemli bir mesafe kat edecek. Güzel bir proje, TOKİ tarafından uygulanıyor ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız uyguluyor. Bunun hemen yanında da ikinci etap için Bakanımız talimat verdiler. Eski kapalı spor salonlarının yerine bir tane kapalı spor salonu yapılıp, gençlerin Millet Bahçesi içerisinde sportif aktivite yapma şansı da olacak” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Anadolu Efes - Laboral KutxaAnadolu Efes - Laboral Kutxa
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı