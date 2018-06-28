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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Muş'ta koyunlar kırkılmaya başlandı

Muş'ta koyunlar kırkılmaya başlandı

- Hayvan sahiplerinin koyunları yakalaması

Hava Sıcaklığı Kırka Uttu Hayvan Koyun Kırkma 

- - Koyunların yere uzatılıp makas ile kırkılması
- - Koyunların kırkılmasından detay
- - Genel detaylar
- - Hayvan sahibi Hamdullah Yıldırım Röp.
- - Yaylacı Metin Özdemir Röp.

( MUŞ -HD) MUŞ

- Muş’ta havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarıyla yaylalara çıkan besiciler, gün içerisinde hem hayvanlarını otlatıyor hem de koyunlarını kırkıyor. Muş'un yaylalarında otlatılan koyun ve kuzular, hava sıcaklığının artması ile birlikte kırpılmaya başlandı. Üçevler, Karaağaç ve Kurtik dağı yaylalarına çıkan vatandaşlar, koyunların yünlerini kırkarak, elde edilen yünleri temizlik işleri sonrasında yün yatak yapılması için satışa çıkartıyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan hayvan sahibi Hamdullah Yıldırım, havaların ısınması ile birlikte koyunları kırktıklarını ve bu sayede hayvanın üzerindeki ağırlığı alarak, sıcak havada rahatlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Koyun kırpma işleminin çok meşakkatli bir iş olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Koyunlar üşümesin diye kış aylarında yünlerini uzatırız ve Haziran sonlarından kırpma işlemine başlarız. Bunun nedeni de hem koyunun etinin iyi olması hem de aşırı sıcaklardan etkilenmemesidir. 10 gün içerisinde hiçbir tane koyun kırkılmamış halde olmayacak. Biz yaylacılar olarak günde bir ailenin koyununu kırpıyoruz. 5-6 kişi çalıştığı zaman günde yaklaşık 150-200 civarında koyun kırkıyoruz. Bugün koyun kırkma sırası benim, yarında başka bir arkadaşın koyununu kırkacağız" dedi.
Koyun yünü ile yapılan yorgan, yastık ve yatağın kışın çok rahat ve sıcak tuttuğunu ifade eden Yıldırım, "200 koyundan yaklaşık 160 kilo yün elde ediyoruz. Özellikle düğün sahiplerden çok fazla talep alıyoruz. Kilosunu 4 liradan satıyoruz. Ancak geçen yıllara göre çek-yat çıktığı için çok fazla talep almıyoruz" diye konuştu.
Karaağaç yaylasına çıkan Metin Özdemir de, bunda bir süre önce yaylaya çıktıklarını belirterek, "Ovada hava çok fazla sıcak olduğu için yaylaya çıktık. Burada hava serin olduğundan dolayı her yıl 3-4 ay yaylada kalıyoruz. Hayvanlarımızın gelişmesi için onları kırkmaya başladık. Bu sayede hayvanın üzerindeki ağırlığı alarak, sıcak havada rahatlatmaya başlar. Böylelikle hem daha faza kilo alıyor ve gelişiyor" şeklinde konuştu.

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