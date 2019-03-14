-Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün konuşması

-DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’ın konuşması

-MŞÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ’ın konuşması

-Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Ali Ayar’ın konuşması

-Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve protokol üyelerinin davetlilere kaz ikramı



( MUŞ ) Muş’ta “Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü” etkinliği MUŞ



- Muş’ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteği, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ve Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle “Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü” etkinliği gerçekleştirildi.

MŞÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen çalıştaya; Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Ali Ayar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Müdürü Fuat Özkan, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ve farklı üniversitelerden öğretim üyeleri ile ilgili kişiler katıldı.

Programda konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, tarımın önemli olduğunu ve Muş’un bu noktada önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.



Muş’un çok değerli bir ovaya sahip olduğunun altını çizen Vali Gündüzöz, “Üçüncü büyük yekpare bir ovaya sahibiz ve bu potansiyeli iyi değerlendirmemiz lazım. Biz de Muş menfaatleri açısından bu tip projelerin her zaman arkasında duracağız. Çünkü kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Muş için destek olmamız gereken mukayeseli üstünlüğümüz neyse, o konuda destek olmaya her zaman hazırız. Tabi bizim hayvan potansiyelimiz önemli. Bu potansiyel daha da gelişebilir. Burası önemli bir mera alanına sahip, önemli bir ovaya sahip. Muş Ovası ve ardından Bulanık Liz Ovası, onun üstünde Malazgirt Ovası. Bunlar önemli imkanlar. Yine ilimizde önemli su kaynakları geçiyor. Başta Murat Nehri olmak üzere. Bu birlik ve beraberlikle olabilecek bir şey. Burada aynı amaca yönelik pek çok insan bir araya gelmiş. Ben bu çalıştayın hem farkındalık oluşturmak adına yararlı olacağına inanıyorum hem de bilimsel bir takım çıktılar vereceğini düşünüyorum” dedi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, Muş’un 100 bin kaz varlığı ile Kars'tan sonra Türkiye'de 2. sırada yer aldığını belirterek, “İlimiz çiftçileri tarafından yetiştirilen yerli ve ithal kazlar, çevre iller tarafından satın alınıp farklı adlarla/markalarla pazarlanmaktadır. Bu durum Muş kaz yetiştiricilerinin rekabet gücünü düşürmekte ve bu alandaki gelişmelerin önünde engel teşkil etmektedir. Bu etkinlikle Muş kazı markasının oluşturulması, kaz etinin sanayi sektöründe kullanılması yoluyla Muş'ta yeni ve verimli bir sektörün oluşturulması ve bu sayede Muş kaz yetiştiricilerinin gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı. MŞÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ da, “Muş, kaz yetiştiriciliği anlamında Türkiye’de 100 binin üzerinde kaz varlığıyla ikinci sıradadır. Dolayısıyla biz burada kazı Kars’tan sonra bir farkındalık meydana getirmek, kazı bu bölgede yayıp, ekonomiye büyük bir katma değer getirmesi açısından böyle bir projeyi başlatmış bulunmaktayız. Bu proje başta Muş olmak üzere bölgemize, ülkemize hayır ve bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi.

2. oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Ali Ayar ise, “Bakanlığımız; hayvansal ve bitkisel üretimleri bir takım desteklemeler ve yönlendirmelerle arttırmaya çalışıyor. Buradaki maksat; üreticinin gelirini arttırmak, faaliyetlerle ilgili sürdürülebilirliği devam ettirmek, bulundukları yerde geçimi sağlamak ve tüketiciler içinde sağlıklı, güvenilir gıda üretimine katkıda bulunmak veya bunun yolunu açmaktır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve protokol üyeleri tarafından misafirlere kaz ikramı yapıldı.

