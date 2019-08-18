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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Muş’ta karpuz hasadı

Muş’ta karpuz hasadı

- Karpuzların toplanması

Asad Gesi 

- - Karpuzlardan detay
- - Karpuzların TIR’a yüklenmesi
- - İşçilerin çalışmasından detay
- - Genel detaylar
- - Tarla sahibi Ömer İdin Röp.

( MUŞ - ÖZEL)- Karpuzlar tırlarla batı illerine gönderiliyor MUŞ

- Muş’ta hasat zamanının gelmesiyle birlikte toplanan karpuzlar, tırlarla batı illerine gönderilmeye başlandı. Hasköy ilçesine bağlı Aşağı Üçdam bölgesinde ekimi yapılan karpuzların hasadına başlandı. Şanlıurfa ve Diyarbakır’dan getirilen işçiler, topladıkları karpuzları tırlara yüklüyor. Batı illerinde karpuz hasasında sona gelinmesi ve Muş’ta da ilk hasadın alınmasıyla yüklenen tırlar yola çıkarıldı. Muş’ta karpuz ekimi yapan Ömer İdin, batıda birçok ilde karpuzların tükendiğini ve Muş’ta karpuzların yeni yetiştiğini söyledi.

Şu anda tırlara karpuz yüklemesi yapıldığını ifade eden İdin, “Karpuzun kilogramını bu sene 30 kuruştan satıyoruz. Bu yıl karpuz beklediğimiz kadar para etmedi. Bugün 100-150 ton civarında karpuzu batı illerine gönderiyoruz” dedi.

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